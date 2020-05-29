اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف

الجمعة، 29 مايو 2020 01:14 م
إصابة 6 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف انقلاب سيارة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى بين الشيخ فضل وسنور بين محافظتى المنيا وبنى سويف، انتقلت 6 سيارات إسعاف تابعتى لمرفقى بنى سويف والمنيا إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم  بدريه ابو المجد محمد، 50 سنة، ومقيمة بمحافظة الاسكندرية، مصابة بجروح قطعى بالوجه حوالى ٥سم  وكدمات بالجسم، سعيد محمود محمد 54 سنة، ومقيم بمحافظة الاسكندرية، موظف بشركه المياه، مصابا بسجحات وكدمات بالجسم، على رزق محمد على 57 سنة، نجار مسلح، محمد فتحى خطاب. 14 طالب مصابا بكدمات بالحسم، ندى محمد احمد  6 سنوات  قنا سحجات بالجسم، سلامه عبد الغنى سالم 26 سنة، سائق مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقرى وجميعهم مقيمون بمحافظة قنا.
 
وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفيات الشيخ فضل بمحافظة المنيا، وبنى سويف العام بتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
 

 


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