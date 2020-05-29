اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 09:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إسرائيل قد تعيد فرض قيود العزل العام بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 08:26 م
إسرائيل قد تعيد فرض قيود العزل العام بعد ارتفاع الإصابات بكورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفعت فى إسرائيل، وخاصة فى المدارس، منذ بدأت الحكومة تخفيف القيود، ما قد يدفعها لإعادة فرض تلك القيود مرة أخرى إذا استمر معدل الإصابات فى هذا الاتجاه.

 

وزادت حالات الإصابة الجديدة المسجلة 101 حالة اليوم الجمعة مقابل أربع حالات سجلت يوم السبت الماضي، وينتظر أن يلتقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالوزراء ومسؤولين كبار فى قطاع الصحة غدا السبت لاتخاذ قرار إزاء إغلاق المدارس مرة أخرى لبعض المراحل التعليمية.

 

وقال مدير عام وزارة الصحة موشيه بار سيمان توف إن البعض لم يتخذوا قدرا كافيا من الحذر فيما يتعلق بممارسات التباعد الاجتماعى والنظافة العامة وارتداء الكمامات.

 

وأضاف فى تصريحات للصحفيين أنه وعلى الرغم من أن عدد الفحوصات اليومية لم يتغير، إلا أن معدل الإصابات ارتفع بنسبة 1.5 فى المئة مقابل 0.5 فى المئة.

 

وقال إن الحكومة قد تعيد فرض القيود إذا استمرت الأعداد فى الارتفاع. وتابع "أتفهم أن هناك شكاوى من أننا نتبنى سياسة ثم نقوم بتغييرها بعد ذلك، لكن هذا هو ما يحدث فى العالم بأسره".

 

ورغم أنها فرضت قيودا فى وقت مبكر من تفشى الفيروس مقارنة بمعظم الدول الأخرى إلا أن إسرائيل بدأت فى تخفيف إجراءات العزل العام التى اتخذتها فى منتصف أبريل بعد تباطؤ شهدته معدلات الإصابة.

 

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إسرائيل تعترف بتعرض منشآت حيوية لهجمات إلكترونية فى ظل أزمة وباء كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 06:08 م

ارتفاع حالات الوفاة منفردة لكبار السن في إسرائيل منذ بداية العام الجارى لـ59 حالة

الأربعاء، 27 مايو 2020 07:50 م

رئيس وزراء فلسطين: ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية جرف للقانون الدولى

الأربعاء، 27 مايو 2020 06:47 م

محاكمة نتنياهو تتحول لحلبة صراع سياسى بين الحكومة والمعارضة.. زعيم حزب يش عتيد يتهم نتنياهو بجر إسرائيل لحرب أهلية.. والأخير يرد: تردون إسقاط الليكود عبر النيابة والإعلام.. واستئناف محاكمته يونيو المقبل

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة : 6237 حالة تحولت نتائج عيناتها من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

الصحة : 6237 حالة تحولت نتائج عيناتها من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 5511 حالة من فيروس كورونا وخروجها من المستشفيات العزل

الصحة: شفاء 5511 حالة من فيروس كورونا وخروجها من المستشفيات العزل

حسام عاشور يتلقى عرضا سعوديا واللاعب يقرر الاعتزال فى الأهلي

حسام عاشور يتلقى عرضا سعوديا واللاعب يقرر الاعتزال فى الأهلي

تعرف على الخدمات الجماهيرية الشرطية المتاحة بدءًا من الاثنين المقبل

تعرف على الخدمات الجماهيرية الشرطية المتاحة بدءًا من الاثنين المقبل

كيف تقاضى الدول مواقع التواصل بعد قرار ترامب برفع الحماية القانونية عن السوشيال ميديا؟..خبير قانون: اللجوء للأمم المتحدة لإصدار معاهدة تمنع التدخل الخارجي فى شئون الدول.. ونواب: يفتح الباب لمقاضاة المحرضين

كيف تقاضى الدول مواقع التواصل بعد قرار ترامب برفع الحماية القانونية عن السوشيال ميديا؟..خبير قانون: اللجوء للأمم المتحدة لإصدار معاهدة تمنع التدخل الخارجي فى شئون الدول.. ونواب: يفتح الباب لمقاضاة المحرضين

بالكمامة..عودة استخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور الإثنين المقبل

بالكمامة..عودة استخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور الإثنين المقبل

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

تحقيقات الصحة فى واقعة خروج متوفية الحميات تكشف تقصير الأمن الإدارى

تحقيقات الصحة فى واقعة خروج متوفية الحميات تكشف تقصير الأمن الإدارى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة