اليوم السابع
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إزالة 387 حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال فترة إجازة العيد فى قنا

الجمعة، 29 مايو 2020 08:53 ص
إزالة 387 حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال فترة إجازة العيد فى قنا إزالة التعديات
فريق المحافظات

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قال اللواء اشرف الداودي محافظ قنا إن الوحدات المحلية بالمحافظة  قامت خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك بعدة حملات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا وقوات الشرطة من مديرية امن قنا أسفرت عن إزالة 555 حالة تعدي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

واكد المحافظ على عدم التهاون مع اي مخالفات وتطبيق القانون بكل شدة وحزم علي المخالفين، مشيرا إلي استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء علي كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقري المحافظة ، واكد علي انه سيتم تحويل المخالفات إلي النيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ طبقا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية.

فيما أوضح المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا أن حملات الإزالة بكافة مراكز المحافظة نجحت في إزالة 72 حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة  19522 متر مربع وإزالة 13 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 8 افدنة و10 قراريط و9 اسهم ، بالإضافة الي ازالة 387 حالة تعدي بالبناء علي الاراضي الزراعية بمساحة 17 فدان و7 قراريط و6 أسهم ، وإزالة 83 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة10451 متر مربع.

وأضاف أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتي الان  بمختلف مراكز ومدن المحافظة  بلغ 429 حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 289686 متر مربع ، و55 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 81 فدان و10 قراريط و11 سهم ، و1371 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 64 فدان و 9 قراريط و14سهم ،  و 216 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة 28403 متر مربع.

 

 

 


التعدي على الاراضى الزراعية

قنا

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