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إرشادات المترو للركاب مع استئناف تشغيله من السبت للحماية ضد كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 04:30 ص
إرشادات المترو للركاب مع استئناف تشغيله من السبت للحماية ضد كورونا مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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حددت شركة المترو مجموعة من الإشادات لجمهور الركاب خلال توجهه لاستقلال خطوط المترو الثلاثة بعد استئناف تشغيله ابتداء من السبت المقبل لحمايتهم من فيروس كورونا وتحقيق الراحة والأمان لهم خلال رحلاتهم بالمترو، ويستعرضها "اليوم السابع" فى 10 معلومات كالتالى:

1ـ ارتداء الكمامة خلال التوجه لأى محطة لاستقلال المترو.

1ـ لن يسمح بدخول راكب لمحطات المترو لا يرتدى كمامة.

3ـ اتباع اللوحات الإرشادية والاهتمام بسماع إشعارات وتنبيهات الإذاعة الداخلية بشأن أى طوارئ أو كيفية الوقاية من فيروس كورونا.

4ـ  مراعاة ومساعدة كبار السن والنساء والأطفال وذوى الإحتياجات الخاصة من خلال السماح لهم بالمرور أولاً من بوابات التذاكر والسلالم المتحركة والمصاعد وركوب القطار وإعطاء الأولويه لهم بالجلوس .

5ـ البعد عن التزاحم خلال استقلال خطوط المترو.

6ـ عدم استقلال القطار إذا كان مزدحم وانتظار القطار التالى الأقل زحاما.

- 7الحفاظ على نظافة المحطات والقطارات وإلقاء المهملات بصناديق القمامة.

- 8فى حالة الإشتباه فى أى شئ مريب بالمحطة أو القطار يرجى التوجه إلى المسؤلين فى أقرب محطة.

- 9إبلاغ مسئول المحطة عن أى ملاحظات سواء بالمحطة أو القطار عن أى حالات اشتباه بفيروس كورونا.

10ـ فى حالة الشعور بأى أعراض فيروس كورونا يتوجه الراكب لناظر المحطة أو نقطة الاسعاف الموجودة لسرعة التعامل ونقله لأقرب مستشفى.

 


 


المترو

فيروس كورونا

حركة المترو

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