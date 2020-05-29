إدارة متحف اللوفر الفرنسى: نخطط لإعادة فتح المتحف فى الـ6 من يوليو المقبل

كتب رامى محيى الدين

تخطط إدارة متحف اللوفر الفرنسي لإعادة فتح المتحف أمام الجمهور في الـ 6 من يوليو المقبل، حسبما ذكرت سكاى نيوز في خبر عاجل لها.

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت إغلاق متحف اللوفر في باريس وسط أوروبا وحتى إشعار آخر بسبب المخاوف من كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، حظر التجمعات لأكثر من 100 شخص؛ في مسعى لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد .

وذكرت ذلك قناة "فرنسا 24" الإخباري، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

فيما قررت سفارة فرنسا بتونس، غلق كافة المؤسسات التعليمية الفرنسية وذات البرامج الفرنسية المعتمدة فى تونس حتى إشعار آخر.

وقال السفير الفرنسى بتونس أوليفيى بوافر دارفور - فى بيان أصدرته السفارة اليوم الجمعة -"حفاظا على المسارات التعليمية للتلاميذ، فإن هذه المؤسسات والإطار التربوي العامل بها، سيؤمنون التواصل عن بعد".