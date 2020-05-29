أوكرانيا تعيد فتح 66 نقطة تفتيش على الحدود مع الاتحاد الأوروبى ومولدوفا

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أعلنت أوكرانيا استئناف العمل فى 66 نقطة تفتيش على حدود الدولة مع الاتحاد الأوروبى ومولدوفا بداية من اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية- فى بيان لها أوردته وكالة أنباء "أوكرانيا برس"- إنه "اعتبارًا من اليوم 29 مايو، تم استئناف عمل 66 نقطة تفتيش على حدود الدولة من الجانب الأوكراني، وقد أدخل مجلس الوزراء الأوكرانى التغييرات ذات الصلة بتشغيل نقاط التفتيش بالترتيب من 13 مارس 2020".

كما أعلنت دائرة حرس الحدود الأوكرانية استئناف العمل عند نقاط التفتيش على الجانب الأوكرانى مع البلدان المجاورة، وخاصة دول الاتحاد الأوروبى وجمهورية مولدوفا.



وأشارت السلطات الأوكرانية إلى أن قائمة نقاط التفتيش التى تستأنف عملها لا تشمل نقاط التفتيش على حدود الدولة مع بيلاروسيا والاتحاد الروسي.