"أوقاف الإسكندرية": حملة تفتيش على المساجد ولا مخالفات

وقال وكيل أوقاف الإسكندرية فى بيان اليوم، إن الغاية من كل هذه الإجراءات الاحترازية هو الحفاظ على رواد بيوت الله تعالى من الخطر وفق ما قررته الأدلة والقواعد الشرعية وأن قرار الغلق إنما هو لعلة انتشار الوباء ومتى زالت العلة عاد الأمر إلى نصابه.

وأكد فى بيان اليوم الجمعة، على مديرى الإدارات الفرعية على ضرورة تكثيف المرور للتأكد من استقرار المساجد.

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالرحمن نصار، أنه سيتم إذاعة شعائر صلاة العيد التى تنقلها إذاعة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد التى تقام بها الجمعة فقط دون غيرها مع التأكيد على غلق المساجد وعدم السماح لأحد بالتواجد فيها سوى الإمام والعمال.