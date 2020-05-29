"أوقاف الإسكندرية": حملة تفتيش على المساجد ولا مخالفات

تابعت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، والدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقى، مدير الدعوة، اليوم الجمعة، أوضاع المسجد بالمحافظة من خلال تقارير لجان المتابعة بالإدارات الفرعية للاطمئنان على استقرار الأمور والتأكد من عدم وجود مخالفات وذلك فى حملة تفتيش مكبرة.
وقال وكيل أوقاف الإسكندرية فى بيان اليوم، إن الغاية من كل هذه الإجراءات الاحترازية هو الحفاظ على رواد بيوت الله تعالى من الخطر وفق ما قررته الأدلة والقواعد الشرعية وأن قرار الغلق إنما هو لعلة انتشار الوباء ومتى زالت العلة عاد الأمر إلى نصابه.
وأكد فى بيان اليوم الجمعة، على مديرى الإدارات الفرعية على ضرورة تكثيف المرور للتأكد من استقرار المساجد.
ومن جانبه، قال الدكتور عبدالرحمن نصار، أنه سيتم إذاعة شعائر صلاة العيد التى تنقلها إذاعة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد التى تقام بها الجمعة فقط دون غيرها مع التأكيد على غلق المساجد وعدم السماح لأحد بالتواجد فيها سوى الإمام والعمال.
وكانت قد قررت مديرية الأوقاف بالإسكندرية بمنع من لا يرتدى الكمامات من دخول ديوان المديرية وذلك بناء على توجيهات الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية وذلك على الموظفين بالديوان العام والإدارات الفرعية التابعة لها اعتباراً من يوم الأحد القادم، وأكد على الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا.
كما قرر وتنفيذ عدم المصافحة والمعانقة، ترك مسافات كافية بين الاشخاص أثناء التعامل داخل ديوان عام المديرية والإدارات التابعة لها لا تقل عن متر.
كما أكد وكيل أوقاف الإسكندرية فى بيان أنه لن يسمح لأى فرد من المواطنين بالتواجد بديوان المديرية والإدارات الفرعية بدون إرتداء الكمامة وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.
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