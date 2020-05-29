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أمريكا تنشر 500 جندي من الحرس الوطني في مينيابوليس لمواجهة أعمال الشغب

الجمعة، 29 مايو 2020 02:32 م
أمريكا تنشر 500 جندي من الحرس الوطني في مينيابوليس لمواجهة أعمال الشغب الشرطة الأمريكية
كتب عامر مصطفى

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أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن السلطات الأميركية أكدت أنه تم نشر 500 جندي من الحرس الوطني في مينيابوليس بعد ليلة من أعمال الشغب.

وقالت شبكة "سى إن إن" إن مراسلها عمر جيمينز قد تم احتجازه من قبل الشرطة أثناء بث حى من موقع الاحتجاجات فى مدينة مينيابوليس بولاية منيسوتا الأمريكية، وذلك رغم تعريفه لنفسه بشكل واضح للضباط.
 
وأوضحت الشبكة فى نبأ عاجل لها أن فريق جيمنيز،  الذى شمل معدا وفنى كاميرا قد تمت تقيديهما أيضا. وتم مصادرة كاميرا "سى إن إن"، والتى ظلت تسجل حتى تم تقييد الفريق، بينما لم يبدو أن الشركة تدرك أن الكاميرا كانت لا تزال تسجل.

الشرطة الأمريكية

مينيابوليس

شغب مينيابوليس

مقتل افريقي

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