أمريكا تنشر 500 جندي من الحرس الوطني في مينيابوليس لمواجهة أعمال الشغب

كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن السلطات الأميركية أكدت أنه تم نشر 500 جندي من الحرس الوطني في مينيابوليس بعد ليلة من أعمال الشغب.

وقالت شبكة "سى إن إن" إن مراسلها عمر جيمينز قد تم احتجازه من قبل الشرطة أثناء بث حى من موقع الاحتجاجات فى مدينة مينيابوليس بولاية منيسوتا الأمريكية، وذلك رغم تعريفه لنفسه بشكل واضح للضباط.

وأوضحت الشبكة فى نبأ عاجل لها أن فريق جيمنيز، الذى شمل معدا وفنى كاميرا قد تمت تقيديهما أيضا. وتم مصادرة كاميرا "سى إن إن"، والتى ظلت تسجل حتى تم تقييد الفريق، بينما لم يبدو أن الشركة تدرك أن الكاميرا كانت لا تزال تسجل.