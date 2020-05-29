أكبر أحزاب المعارضة التركية يهاجم أدوغان: رئيس قزم ونظامه مافيا

كتب كامل كامل

اتهم المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي، فايق أوزتراك، حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، باستهداف حزب الشعب الجمهوري عبر تنفيذ سياسات وصفها بـ«الخطيرة للغاية»، ووصف نظام أردوغان بـ"المافيا".

وبحسب موقع "تركيا الآن" التابع للمعارضة التركية، جاء كلمة لأوزتراك خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا بمقر الحزب، وانتقد خلاله ممارسات حزب العدالة والتنمية التركية الحاكم.

وأدان أوزتراك اعتداءات الشرطة التركية على بعض المواطنين في الفترة الماضية، ورفض تبرير جرائم الاعتداء على الشعب تحت أي مبرر، متهمًا قصر الرئاسة بالتسبب في وقائع اعتداء الشرطة على المواطنين وتحريض رجال الداخلية على الشعب.

وانتقد أوزتراك السياسات التي يطبقها حزب العدالة والتنمية بتركيا، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدار بالعقل، لكن تدار بعقلية القزم، الذي يدشن حملات سب ولعن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدق عليها رئيس حزب العدالة والتنمية، وتقبل جهات تنفيذ القانون تلك الأوامر، مؤكدًا أن النظام التركي «مافيا» تمارس السياسات الخطرة التي تستهدف حزب الشعب الجمهوري.

واستننكر أوزتراك ما تم بخصوص واقعة إذاعة الأغاني من مآذن المساجد بمدينة إزمير، مشيرًا إلى أنه بدلًا من إلقاء القبض على المتسبب في الأمر، ألقت شرطة أردوغان القبض على عضوة حزب الشعب الجمهوري التي كشفت الأمر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي.