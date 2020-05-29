أسرة تتهم طبيبة بالتسبب فى وفاة ابنتهم أثناء إجراء عملية ولادة مبكرة بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

حررت أسرة ربة منزل تدعى "ندا.س.ا" 22سنة مقيمة قرية محلة ابو مركز المحلة، محضرا برقم 2436إدارى اول المحلة تتهم طبيبة بمستشفى خاص بالمحلة بالإهمال الطبى والتسبب فى وفاتها عقب إجراء عملية ولاده قيصرية مبكرة.

وذكرت الأسرة فى البلاغ أن المتوفاة دخلت للمستشفى لإجراء عملية ولاده مبكرة، وعقب إجراء العملية دخلت فى غيبوبة تامة، وعلى إثرها توفيت داخل المستشفى.

وأضافت أسرتها فى البلاغ أنها دخلت للمستشفى بعد توصية الطبيبة المتابعة لحالتها لإجراء ولاده مبكرة نظرا لأن الحمل خارج الرحم، للحفاظ على حياتها، وبعد خروجها من غرفة العمليات، دخلت فى غيبوبة وتدهورت حالتها الصحية وتوفيت، وطالبت الأسرة بسرعة التحقيق فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطبيبة، واحال اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.