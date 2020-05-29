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"أحمد ومحمد".. أول مولودين لسيدتين مصابتين بكورونا بمستشفى جامعة الزقازيق (صور)

الجمعة، 29 مايو 2020 05:52 م
"أحمد ومحمد".. أول مولودين لسيدتين مصابتين بكورونا بمستشفى جامعة الزقازيق (صور)
الشرقية - إيمان مهنى

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أجرى فريق طبى بمستشفيات جامعة الزقازيق، تحت إشراف عثمان شعلان رئيس الجامعة، عمليتى ولادة قيصرية لسيدتين مصابتين بفيروس كورونا والمحجوزتين بمستشفى العزل التابع للجامعة، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الفريق الطبى.

 

وقد تم إجراء التحاليل الطبية للمولودين "أحمد ومحمد"، والتى جاءت نتيجتها سلبية لفيروس كورونا، وفى الوقت الحالى يتلقى الأطفال المولودين وأمهاتهم الخدمة الطبية داخل مستشفيات جامعة الزقازيق.

 

وتكون الفريق الطبى فى الحالة الأولى، الأطباء الدكتور أحمد متولى مدرس النساء والتوليد والدكتور عبدالله جودة مدرس التخدير والدكتور احمد يسرى نائب التخدير، والدكتور احمد طه نائب الاطفال، تمريض هيام محمد ورحاب صبحى، عامل رضا عبدالنبى.

 

بينما تكون الفريق الطبى فى الحالة الثانية من الدكتور محمد سمير مدرس النساء والتوليد، والدكتور محمود اسماعيل مدرس مساعد النساء و التوليد ، والدكتور معتز عبد العزيز مدرس مساعد التخدير، والدكتور مروة أسامة مدرس مساعد الأطفال، والدكتور سارة السيد طبيب مقيم الأطفال، تمريض عليه محمد ورشا احمد ، عامل احمد حسن.

 

بالإضافة إلى التمريض و الفنيين و مكافحة العدوى و الجهد الإدارى والفنى المبذول من وراء الأحداث و على وجه الخصوص، الدكتور وائل صبرى نصير استاذ النساء ومدير الشئون العلاجية ، الدكتور محمد الحسينى مدير مستشفى النساء و الولادة، و الدكتور وسام عبد المنعم مختار مدير مستشفى الأطفال، و الدكتور محمد عفت الشربينى مدير مستشفى العزل.

 

كانت خصصت وزارة الصحة ، 25 مستشفى عاما و مركزيا بمحافظة الشرقية ، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

 

 كما خصصت  بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر مبنى مجمع خدمات الأمومة والطفولة بمدينة الزقازيق ومقام على مساحه 750 متر ومكون من 7 طوابق ويضم 65 غرفه اقامه تتسع لاستقبال 190 حاله  كما خصص مقر.

 

وكذلك 6 مستشفيات تم تخصيصها لاجراء العزل الصحى للمصابين والتى شملت مستشفيات ( الحميات - الامراض الصدرية - طوارئ فاقوس - الصالحية الجديدة - مستشفيات جامعة الزقازيق " قسم عناية الباطنة "  - مستشفى صيدناوى " قسم العلاج الاقتصادى " باجمالى 301 سرير داخلى و 93 سرير باقسام العناية المركزة و 65 جهاز تنفس صناعى بجانب فرق طبيه مدربة تشمل 541 طبيب و 1028 تمريض.

أحمد ومحمد.. أول مولودين لسيدتين مصابتين بكورونا بمستشفى جامعة الزقازيق (1)
 

 

أحمد ومحمد.. أول مولودين لسيدتين مصابتين بكورونا بمستشفى جامعة الزقازيق (2)
 

 

أحمد ومحمد.. أول مولودين لسيدتين مصابتين بكورونا بمستشفى جامعة الزقازيق (3)
 

 

أحمد ومحمد.. أول مولودين لسيدتين مصابتين بكورونا بمستشفى جامعة الزقازيق (4)
 

 

أحمد ومحمد.. أول مولودين لسيدتين مصابتين بكورونا بمستشفى جامعة الزقازيق (5)
 

 

أحمد ومحمد.. أول مولودين لسيدتين مصابتين بكورونا بمستشفى جامعة الزقازيق (6)
 

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