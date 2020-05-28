اليوم السابع
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5 مستشفيات للكشف عن مصابى كورونا بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد.. تعرف عليها

الخميس، 28 مايو 2020 12:52 ص
5 مستشفيات للكشف عن مصابى كورونا بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد.. تعرف عليها المستشفيات
بورسعيد محمد فرج

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أكد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد لـ"اليوم السابع" أنه تم تخصيص خمسة مستشفيات بالمحافظة وذلك لاستقبال وتقديم الخدمات الطبية لمصابى فيروس كورونا المستجدة .

وأشار "أبو هاشم" إلى أن  المستشفيات  تتمثل فى كل من: " الحميات " و" المصح البحرى " ومستشفتى " المبرة " و" الزهور " و بورفؤاد المركزى .

وتابع: بدء تفعيل تلك الخدمات الطبية حيث يتمكن المواطن متلقى الخدمة من التردد على أقرب مستشفى من هذه المستشفيات الموجودة فى النطاق الجغرافى لمحلى إقامته و ذلك تسهيلا لإجراءات تلقى الخدمة الطبية و حتى لا يتكبد المواطن عناء الانتقال من مكان لآخر.

وفى وقت سابق تقرر ضم مستشفيات المبرة والحياة بورفؤاد والزهور لتكون بجانب مستشفى الحميات لتقديم الخدمات فى مواجهة فيرس كورونا بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد واجهزة الصحة والطب الوقائى وعميد كلية الطب ومدير عام ادارة الازمات بالمحافظة

يأتى القرار ضمن اعلان وزارة الصحة ضم 320 مستشفى على مستوى الجمهورية الى معركة مواجهة فيرس كورونا

وناشد المحافظ ابناء بورسعيد بالتوجه المباشر الى هذه المستشفيات طبقا للموقع السكنى فى حالة الشكوى من اى اعراض او الاشتباة بالاصابة بالفيرس .

واكد بان المستشفيات الاربعة ستستمر فى تقديم كافة الخدمات الطبية الاخرى لمختلف الحالات المرضية مع تخصيص قسم خاص بها للتعامل مع الحالات الخاصة بفيرس كورونا.

وأكد مسئولو الصحة خلال الاجتماع توافر الاجهزة الطبية واطقم التمريض التى توفر تقديم خدمة طبية بنفس المستوى الذى تقدمة مستشفى الحميات مع حالات فيرس كورونا .

 

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