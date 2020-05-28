5 دول أوروبية تستعد لفتح السياحة منتصف يوليو المقبل.. تعرف عليها

كتبت آمال رسلان

تشهد دول أوروبا اقترابًا من فتح حدودها تدريجيًا، وبدء استقبال السائحين، حيث من المرتقب أن تفتح خمس دول حدودها مع جيرانها، بداية من منتصف يونيو المقبل.

ورصد تقرير لـ"دويتش فيلة" أول خمس دول أعلنت عن إجراءاتها لتخفيف الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، والتى ستنعكس إيجابًا على حركة السياحة خلال الموسم الصيفى.

وإليك الدول وأهم إجراءاتها:



ألمانيا:

بدأت بعض المعابر الحدودية مع الجيران النمسا وسويسرا وفرنسا في الفتح في 16 مايو في ظل ظروف تخضع لسيطرة مشددة. تم تحديد 15 يونيو موعدًا لتخفيف الحدود تمامًا والقيود المفروضة على السفر بين دول الاتحاد الأوروبي. الحكومة تدرس رسمي إعادة فتح الحدود بحلول 15 يونيو، بموجب اقتراح بعنوان "معايير تمكين السياحة البينية الأوروبية".

بموجب الاقتراح، سيتم استبدال تحذير السفر العام في ألمانيا بنصيحة سفر فردية، والتي تسلط الضوء على المخاطر المنفصلة لكل دولة على حدة.

النمسا:

أعلنت فيينا يوم 15 يونيو موعدًا رسميًا لإعادة فتح حدود البلاد بين الاتحاد الأوروبي - كما فتحت حدودها لبعض حركة المرور من ألمانيا في 15 مايو.

تعتمد سياحة جبال الألب النمساوية بشكل كبير على الزوار الألمان، حيث تحظى منتجعاتها الجبلية بشعبية كبيرة مع جيرانها. تتوقع فيينا إبرام اتفاقيات مماثلة مع سويسرا وجيرانها الشرقيين الآخرين قريبًا. سيتم إجراء بعض الفحوصات الصحية العشوائية على الأجانب الذين يدخلون البلاد، على الرغم من أن أقل من الذي يتم الآن.

فرنسا:

سيتم إعفاء القادمين إلى فرنسا من منطقة شنجن الحدودية المفتوحة، والتي تشمل سويسرا، من الحجر الصحي. ستبقي فرنسا حدودها مغلقة حتى 15 يونيو، باستثناء الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدخول والخروج بشكل متكرر للعمل. دخلت فرنسا في اتفاقية مع المملكة المتحدة للسماح بالمرور ذهابًا وإيابًا بدون الحجر الصحي الإلزامي للبلاد لمدة 14 يومًا.

إيطاليا:

اعتبارًا من 3 يونيو، سيُسمح لمواطني دول الاتحاد الأوروبي مرة أخرى بالسفر إلى إيطاليا. كما سيتم رفع القيود المفروضة على السفر بين المناطق داخل إيطاليا في أوائل يونيو. كما أشاد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو يوم الثلاثاء بالدعوات إلى إعادة إطلاق السياحة الأوروبية بشكل مشترك في منتصف يونيو، مشيرًا إلى اليوم الذي تفتح فيه الحدود مرة أخرى على أنه "يوم جديد. السياحة عنصر رئيسي في الاقتصاد الإيطالي. في ظل الظروف العادية، هي خامس أكثر الدول زيارة في العالم. تمثل السياحة 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 5٪ من العمالة.

إسبانيا:

تعتمد إسبانيا أيضًا بشكل كبير على السياحة الخارجية، وقد أعادت فتح حدودها، لكنها فرضت نظامًا إلزاميًا للحجر الذاتي لمدة 14 يومًا على أي شخص يصل إلى البلاد. أعلنت إسبانيا أنها سترفع الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا للزوار اعتبارًا من يوليو. "في يوليو سنفتح إسبانيا تدريجياً أمام السياح الدوليين، ورفع الحجر الصحي، وضمان أعلى معايير السلامة الصحية.