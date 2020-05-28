5 أسباب تقضى بها المحكمة بالطلاق للزوجة.. تعرف عليها

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنين، عن الأسباب التي تقضى خلالها المحكمة بطلاق الزوجة من زوجها، و"اليوم السابع يوضح في النقاط التالية، أهم الأسباب التي تدفع المحكمة لإصدار حكم بطلاق الزوجة، طبقاً لمعايير وأسرر وأسباب قانوينة تامة.

أولاً: عدم الإنفاق: وهو إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته وأصر على ذلك رغم قدرته على الإنفاق.

ثانيًا: وجود عيب بمعنى أن تجد الزوجة بزوجها عيبًا شديدًا وغير قابل للشفاء وتتضرر الزوجة من ذلك بشرط ألا تكون على علم بهذا العيب قبل الزواج.

ثالثًا: وجود ضرر إذا أدعت الزوجة بوقوع ضرر من الزوج مثل إن كان معتاد التعدى عليها بالضرب وقد اعتبر القانون غياب الزوج عن الزوجه من الضرر.

رابعًا: الخلع وهو أن تفتدى الزوجة نفسها بأن ترد مقدم الصداق على الزوج وتتطلب الخلع لعدم احتمالها العشرة مع الزوج.

خامسا: الزواج بأخرى ويكون ذلك دون علم أو أذن الزوجة، ولذلك الزوجة الثانية إن كانت عالمه بأنها الزوجة الثانية فلا يحق لها طلب الطلاق للزواج بأخرى، أما أن لم تكن تعلم يحق لها ذلك ويكون الإثبات بكل طرقه من بينه وشهود.

وتقوم المتضررة وفقاً لتلك الأسباب بالتقدم بدعوى لدى محكمة الأسرة تذكر بها تضررها من أي تلك الأسباب الخمسة، وتقدم ما يثب تضررها من هذا السبب طبقاً للإجراءت القانونية المتبعة والتي تقضى معها المحكمة بالطلاق للزوجة.