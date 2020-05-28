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30 مايو.. القضاء الإدارى يفصل فى دعوى تعديل قانون الأحوال الشخصية

الخميس، 28 مايو 2020 08:49 م
30 مايو.. القضاء الإدارى يفصل فى دعوى تعديل قانون الأحوال الشخصية مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

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تفصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت المقبل، في الدعوى رقم 3846 لسنة 74 ق لإصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية.
 
وطالبت الدعوى باستبعاد النائبة علبة الهوارى لقيامهما بالتحيز للمرأة علي حساب الرجل مما يكون له أثر سلبي علي مناقشة القانون باللجان النوعية وأن يصبح القانون صادر لصالح فئة علي حساب الأخرى.
 
كما طالبت الدعوي باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية وألزمت الدعوي الجهات المختصة بالعمل علي إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يكون اعتماده الأساسي علي القرآن الكريم والسنة النبوية.
 
ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:
 
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة
 
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.
 
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات
 
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أوالتجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.

مجلس الدولة

قانون الأحوال الشخصية

القضاء الاداري

اخبار المحاكم

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