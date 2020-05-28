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17 محاضرة علمية فى اليوم الأول لمؤتمر جامعة طنطا الافتراضى

الخميس، 28 مايو 2020 01:41 ص
17 محاضرة علمية فى اليوم الأول لمؤتمر جامعة طنطا الافتراضى الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا
الغربية عادل ضرة

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أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا، نائب رئيس المؤتمر ترأسه للجلسات العلمية والتى شارك فيها 17 متحدثا من العلماء من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وعددا من الدول العربية، جاء ذلك فى ختام فعاليات اليوم الأول لمؤتمر جامعة طنطا الدولى الافتراضى الأول الذى نظمته الجامعة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى والدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، تحت عنوان: "البحث العلمى فى  مواجهة تحدى كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة".

وأوضح أن الجلسات تناولت بحث تأثير فيروس كورونا على المنظومة الصحية وسبل الوقاية وطرق العلاج المضاد وتحديات اللقاحات، مشيرا إلى مشاركة الدكتور محمد عوض تاح الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية بالمؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس والذى أشاد بالمؤتمر الذى يناقش أحدث الأبحاث العلمية فى العالم فى مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف نائب رئيس المؤتمر والمتحدث الرسمى  للمؤتمر، أن الدكتور احمد شكر شارك من كندا بمحاضرة علمية عن الدروس المستفادة من فيروس كورونا فى القطاع الصحى وطرق الوقاية والعلاج، كما تناولت المحاضرة الجديد فى علاج الفيروس واللقاحات وطرق العلاج المضاد للفيروسات والعلاجات غير التقليدية مثل الحقن ببلازما من المتعافين والأدوية المضادة للفيروسات.

فى ختام فعاليات اليوم الأول لمؤتمر جامعة طنطا الدولى الافتراضى الأول الذى نظمته الجامعة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى  والدولة للبحث العلمى  والدكتور مجدى  سبع رئيس الجامعة، تحت عنوان: "البحث العلمى فى  مواجهة تحدى كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة".


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