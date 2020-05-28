اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 01:40 م
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يونيسيف تحذر من بدائل الرضاعة الطبيعية فى ظل جائحة كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 01:17 م
يونيسيف تحذر من بدائل الرضاعة الطبيعية فى ظل جائحة كورونا الرضاعة الطبيبعة
هند المغربي

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كشف تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الامم المتحدة للطفولة "يونيسف" والشبكة الدولية للعمل من أجل أغذية الأطفال (IBFAN) أنه على الرغم من الجهود المبذولة لوقف الترويج الضار لبدائل لبن الأم، فإن البلدان لا تزال تقصر في حماية الوالدين من المعلومات المضللة.

ولفت التقرير أن جائحة كورونا سلطت الضوء على الحاجة إلى تشريع أقوى لحماية العائلات من الادعاءات الكاذبة حول سلامة بدائل لبن الأم أو ممارسات التسويق العدوانية، ينقذ حليب الأم حياة الأطفال لأنه يوفر الأجسام المضادة التي تمنح الأطفال دفعة صحية وتحميهم من العديد من أمراض الطفولة.

ومن جانبها شجعت منظمة الصحة العالمية واليونيسف النساء على الاستمرار في الرضاعة الطبيعية خلال جائحة كورونا حتى إذا أكّدن أو اشتبهن في الإصابة بينما يواصل الباحثون اختبار حليب الأم من الأمهات مع كوفيد-19 المؤكدة أو المشتبه فيها، تشير الأدلة الحالية إلى أنه من غير المحتمل أن ينتقل كورونا من خلال الرضاعة الطبيعية حيث تفوق الفوائد العديدة للرضاعة الطبيعية إلى حد كبير المخاطر المحتملة للأمراض المرتبطة بالفيروس. ليس من الآمن إعطاء حليب الأطفال الصناعي.

وأكدت المنظمة أن التقرير تم تحليله من خلال 194 من بينها 136 دولة لديها شكل من أشكال الإجراءات القانونية المتعلقة بالمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم والقرارات اللاحقة التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية (المدونة). يتزايد الاهتمام بالمدونة، حيث عززت 44 دولة لوائحها الخاصة بالتسويق على مدى العامين الماضيين.

ومع ذلك ، فإن القيود القانونية في معظم المقاطعات لا تغطي بالكامل التسويق الذي يحدث في المرافق الصحية. 79 دولة فقط تحظر الترويج لبدائل لبن الأم في المرافق الصحية، و51 دولة فقط لديها أحكام تحظر توزيع الإمدادات المجانية أو منخفضة التكلفة داخل نظام الرعاية الصحية.

وأضاف التقرير أنه حظرت 19 دولة فقط رعاية اجتماعات نقابات المهنيين العلمية والصحية من قبل الشركات المصنعة لبدائل لبن الأم ، والتي تشمل حليب الأطفال ، صيغة المتابعة ، والحليب الذي يتم تسويقه للاستخدام من قبل الرضع والأطفال حتى عمر 36 شهرًا.

ومن جانبه يقول الدكتور فرانشيسكو برانكا ، مدير قسم التغذية وسلامة الأغذية في منظمة الصحة العالمية: "إن التسويق العدواني لبدائل لبن الأم ، وخاصة من خلال المهنيين الصحيين الذين يثق بهم الآباء للحصول على نصائح بشأن التغذية والمشورة الصحية ، يمثل عائقاً رئيسياً لتحسين صحة الأطفال حديثي الولادة والأطفال في جميع أنحاء العالم". . "يجب أن تعمل أنظمة الرعاية الصحية على تعزيز ثقة الوالدين في الرضاعة الطبيعية دون التأثير على الصناعة حتى لا يفوت الأطفال فوائدها المنقذة للحياة".

وأوصت منظمة الصحة العالمية واليونيسف بعدم تغذية الأطفال إلا بحليب الثدي خلال الأشهر الستة الأولى من عمرهم ، وبعد ذلك يجب أن يستمروا في الرضاعة الطبيعية - وكذلك تناول الأطعمة المغذية والآمنة الأخرى - حتى عمر سنتين أو أكثر.

ولفت التقرير إلى أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية حصرية هم أقل عرضة للموت 14 مرة من الأطفال الذين لا يرضعون رضاعة طبيعية. ومع ذلك، اليوم، 41 ٪ فقط من الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و6 أشهر يرضعون حصريًا من الثدي، وهو معدل التزمت به الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بالزيادة إلى 50 ٪ على الأقل بحلول عام 2025. ولا يزال التسويق غير المناسب لبدائل لبن الأم يقوض الجهود المبذولة لتحسين معدلات الرضاعة الطبيعية وأزمة كوفيد-19 تزيد من حدة التهديد.

يحظر القانون جميع أشكال الترويج لبدائل لبن الأم، بما في ذلك الإعلان والهدايا للعاملين في مجال الصحة وتوزيع عينات مجانية. لا يمكن للملصقات تقديم ادعاءات غذائية وصحية أو تضمين صور مثالية لحليب الأطفال. بدلاً من ذلك، يجب أن تحمل الملصقات رسائل حول تفوق الرضاعة الطبيعية على الحليب الصناعي ومخاطر عدم الرضاعة الطبيعية.

 

 


الامم المتحدة

كورونا

يونيسف

الرضاعة الطبيعية

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