اليوم السابع
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وكيل تموين الأقصر: إنهاء صرف 95.8% من المقررات التموينية لشهر مايو

الخميس، 28 مايو 2020 01:00 ص
وكيل تموين الأقصر: إنهاء صرف 95.8% من المقررات التموينية لشهر مايو الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه إستمرت حالة الإستقرار التموينى على مستوى محافظة الأقصر، وتم صرف نسبة 95.8% من المقررات التموينية لشهر مايو للمواطنين بمبلغ 41.2 مليون جنية، كما تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية حتى تاريخ اليوم بقيمة مبلغ 1.31 مليون جنيه، فارق نقاط الخبز نتيجة توفير المواطنين من الخبز البلدي المقرر لهم عن شهر أبريل 2020، وذلك دون أزمات ووسط توفر جميع السلع التموينية.

وأكد وكيل تموين الأقصر، لـ"اليوم السابع"، على أنه بناءاً على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تم خلال أيام عيد الفطر المبارك صرف كمية قدرها 3328.5 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية، وصرف 62.9 مليون رغيف حتى 25 مايو 2020 بمعدل 2.5مليون رغيف فى اليوم، مع توفر السلع التموينية والغذائية ومخزون من السلع الأساسية إستعداداً لصرف مقررات شهر يونيو المقبل، مع إنتظام عمل المخابز والمطاحن والتوريد وإستقرار حالة الأسواق.

وكان قد صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة الحملات التموينية خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر لضبط أي مخالفات خلال أيام العيد.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمحافظة الدكتور تامر صلاح، فى بيان صحفى، أنه تلك الحملات أسفرت عن تحرير 21 مخالفة خلال حملات تموينية على المخابز والأسواق، موضحاً أنه تم صرف ثلاث حصص دقيق مقدما للمخابز، وذلك لضمان إنتظام عمل المخابز البلدية في العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أنه أثناء متابعة المخابز البلدية بالمحافظة تلاحظ توفر الخبز البلدي للمواطنين دون زحام على المخابز وتم متابعة مواصفات الخبز القانونية وتم تحرير عدد 15 مخالفة لمخابز مخالفة للتعليمات الوزارية، كما تم تحرير 6 مخالفات خلال حملات تفتيشية على الأسواق.

 


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