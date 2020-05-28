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وكالة السودان: استشهاد ضابط فى توغل قوة من المليشيات الأثيوبية بالقضارف

الخميس، 28 مايو 2020 04:21 م
وكالة السودان: استشهاد ضابط فى توغل قوة من المليشيات الأثيوبية بالقضارف عناصر من الجيش السودانى
الخرطوم أ ش أ

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ذكرت وكالة السودان للانباء (سونا)، أن الحدود السودانية الأثيوبية بولاية القضارف (شرق السودان)، شهدت توترا جديدا صباح اليوم، حيث توغلت قوة من المليشيات الأثيوبية، واعتدت على بعض المشاريع الزراعية بمنطقة "بركة نوريت" وقرية "الفرسان".

وأوضحت الوكالة أن الاعتداء تواصل ليشمل الاشتباك مع القوة العسكرية السودانية فى معسكر "بركة نورين"، ونجم عن التصدى للمليشيات استشهاد قائد القوة السودانية النقيب كرم الدين متأثرا بجراحه فى مستشفى دوكة عاصمة محلية القلابات الغربية، وجرح عدد من العسكريين والمدنيين.

ووصلت تعزيزات عسكرية عاجلة من عدة محاور فى المنطقة للمعسكر فى "بركة نوريت"، حيث تم التصدى ومطاردة الفلول الأثيوبية لما وراء الحدود المشتركة.

 


وكالة السودان

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