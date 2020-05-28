اليوم السابع
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وزير الرى يعلن إحالة 280 محضر تعدى على الترع للنيابة العامة

الخميس، 28 مايو 2020 09:33 ص
وزير الرى يعلن إحالة 280 محضر تعدى على الترع للنيابة العامة تعديات على النيل
كتبت أسماء نصار

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واصلت وزارة الموارد المائية والرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد التعديات على المجارى المائية وتحرير محاضر المخالفات و إحالتها إلى النيابات .



ويتابع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على مدار الساعة المجهودات المبذولة فى ذات الشأن حيث تلقى تقريراً عن إجمالى محاضر المخالفات التى تم تحريرها وإحالتها إلى النيابات العسكرية بدائرة الإدارات العامة للرى التابعة لقطاع الرى بلغت 280 محضر وذلك وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن ووفقا للبيانات الواردة من الإدارات العامة للرى المختصة .



أوضح التقرير أنه تم تحرير (2) محضر بدائرة الإدارة العامة لرى أسوان، و(14) محضر بدائرة الإدارة العامة لرى سوهاج، و (5) محاضر بدائرة الإدارة العامة لرى شرق قنا، و(20) محضر بدائرة الإدارة العامة لرى أسيوط، و (31) محضر بدائرة الإدارة العامة لرى غرب المنيا ، و (6) محاضر بدائرة الإدارة العامة لرى القليوبية، و (4) محاضر بدائرة الإدارة العامة لرى الغربية ، و (18) محضر بدائرة الإدارة العامة لرى غرب البحيرة، و (7) محاضر بدائرة الإدارة العامة لرى شرق الدقهلية، و (173) محضر بدائرة الإدارة العامة لرى دمياط.



وأكد عبد العاطى على كافة أجهزة الوزارة بإستمرار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020 مع المتابعة المستمرة والإفادة لتقرير يومى عن المخالفات التى يتم إحالتها للنيابة العسكرية .





 


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