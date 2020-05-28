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خلال اتصالات هاتفية

وزيرة الصحة تطمئن على الفرق الطبية المصابة بفيروس كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 01:00 ص
وزيرة الصحة تطمئن على الفرق الطبية المصابة بفيروس كورونا وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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تواصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مع عدد من الأطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد، بمستشفيات العزل والحميات والصدر، عن طريق اتصالات هاتفية، اطمأنت خلالها على حالتهم الصحية وراجعت معهم الفحوصات اللازمة التي تم إجراؤها لهم وتطبيق بروتوكولات العلاج.

وأوضح بيان أن الوزيرة حرصت على الاستماع إلى الأطباء ومعرفة أماكن تواجدهم بمستشفيات العزل، ووجهت على الفور بإجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة ونقل من لم يتم نقلهم لمستشفيات العزل، إلى الأماكن المخصصة للفرق الطبية بتلك المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

وأشار إلى أن تواصل الوزيرة اليوم مع الفرق الطبية المصابة بفيروس كورونا، يأتي في إطار حرصها على دعمهم ورفع الروح المعنوية لهم، والاطمئنان على حالتهم الصحية متمنية لهم الشفاء العاجل.

وذكر أنه من المقرر أن تستكمل وزيرة الصحة والسكان، غدًا تواصلها مع عدد من الصيادلة و أعضاء هيئة التمريض وباقي الفرق الطبية المصابة بفيروس كورونا تباعًا، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتذليل أي تحديات قد تواجههم.

 

 


الصحة

الاطباء

كورونا

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