وزيرة الصحة الفلسطينية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا فى قلقيلية

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى قلقيلية، ما يرفع عدد الاصابات فى فلسطين إلى 614.
وأوضحت وزيرة الصحة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ، اليوم الخميس، أن الاصابة الجديدة سجلت في بلدة عزون عتمة شرق قلقيلية لعامل في أراضي الـ48، وجرى إدخاله إلى قسم العناية المركزة.
وزيرة الصحة الفلسطينية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا فى قلقيليةالخميس، 28 مايو 2020 09:42 ص
كورونا فى فلسطين - أرشيفية
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى قلقيلية، ما يرفع عدد الاصابات فى فلسطين إلى 614.
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