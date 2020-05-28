اليوم السابع
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وزيرا خارجية الولايات المتحدة وإندونيسيا يناقشان جهود مكافحة كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 12:00 ص
وزيرا خارجية الولايات المتحدة وإندونيسيا يناقشان جهود مكافحة كورونا وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ.ش.أ

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ناقش وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي - خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، الشراكة الاستراتيجية القوية بين البلدين، والجهود الدولية لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشدد الوزيران - وفقًا لما جاء على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية - على أهمية زيادة التعاون الصحي والاقتصادي لإعادة بناء اقتصادات البلدين، والحفاظ على المنطقة آمنة.

وعبَّر وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره لجهود إندونيسيا لزيادة مشاركة الولايات المتحدة مع قطاع الصحة في رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).  


امريكا

اندونيسيا

كورونا

بومبيو

مكافحه كورونا

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