وزيرا الخارجية الأمريكى والإيطالى يستضيفان اجتماعا افتراضيا لوزراء تحالف هزيمة داعش

أ.ش.أ

يستضيف وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو ونظيره الإيطالي لويجي دى مايو اجتماعا افتراضيا لوزراء خارجية التحالف الدولى لهزيمة تنظيم "داعش" 4 يونيو المقبل.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الاجتماع يهدف إلى مراجعة الخطوات التالية في الحملة الرامية إلى إلحاق هزيمة دائمة بداعش.

وأضافت المتحدثة أن هذا التحالف الدولي على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للجهود الموحدة من أجل القضاء على العدو المشترك.

وأوضحت أن الوزراء المشاركين في الاجتماع سوف يناقشون سبل الإبقاء على مواصلة الضغط على فلول داعش في العراق وسوريا وتعزيز جهود استهداف طموحات داعش الدولية ، وهو ما يتزامن مع التعامل مع التحديات التي يواجهها التحالف من جراء جائحة كورونا " كوفيد ـ 19".

وشددت على أن الولايات المتحدة وسائر أعضاء التحالف الدولي " وعددهم 82 عضوا " تحت القيادة الأمريكية ، لا تزال ملتزمة بالسعي لإلحاق الهزيمة بداعش ، وهي جهود بالغة الأهمية بالنسبة للأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها.