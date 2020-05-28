اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 04:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزارة الحج السعودية: استمرار تعليق العمرة والزيارة خلال الفترة الحالية

الخميس، 28 مايو 2020 03:54 م
وزارة الحج السعودية: استمرار تعليق العمرة والزيارة خلال الفترة الحالية المسجد الحرام - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الحج والعمرة فى السعودية، استمرار تعليق العمرة والزيارة خلال الفترة الحالية، وأنه سوف تتم المراجعة الدورية لذلك وفق مسار الجائحة والتوصيات الصادرة من اللجنة المختصة.

وكتب الحساب الرسمى لوزارة الحج والعمرة عبر تويتر: "بموجب قرارات القيادة الرشيدة لتطبيق الاجراءات المرحلية للعودة الى الحياة الطبيعية، تؤكد وزارة الحج والعمرة استمرار تعليق العمرة والزيارة فى الفترة الحالية وستتم المراجعة الدورية لذلك وفق مسار الجائحة والتوصيات الصادرة من اللجنة المختصة، حمى الله الجميع من هذه الجائحة".

12
 
وكان الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، شدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة فى الحرمين الشريفين.

وذكر فى بيان له أن الرئاسة العامة تعمل فيما يخص المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف، وذلك بالأخذ بكل الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التى تم العمل بها.

وأضاف الرئيس العام أن هذه القرارات اتخذت لحماية المصلين والزوار من هذه الجائحة، وأن الرئاسة تعمل على كل ما من شأنه تحقيق سلامتهم وحفظ صحتهم، إلى حين انتهاء خطر هذا الوباء.

ووجه الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الإدارة العامة للموارد البشرية بالبدء فى تنفيذ خطة العودة التدريجية لمقرات العمل، مع مراعاة البروتوكولات الاحترازية.

وتضمن توجيه الرئيس العام الالتزام بالعودة التدريجية وفق البروتوكولات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات التى حددتها الجهات المختصة، لضمان سلامة الجميع والحفاظ على صحتهم.

يذكر أن الرئاسة العامة تعمل ضمن الخطط الاحترازية التى وضعتها للحد من انتشار فايروس كورونا ( كوفيد - 19 )، وذلك فى ضوء التوجيهات من القيادة، وأعلنت السعودية عن النموذج الاسترشادى وضوابط اتفاقيات التعاون فى مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين المملكة والدول المستهدفة للاستفادة من (خدمة طريق مكة) مع تفويض وزير الداخلية او من ينيبه بالتباحث مع السطات المختصة فى الدول المستهدفة فى شأن مشروع اتفاقية تعاون فى المجال المشار إليه.

 


العمرة

وزارة الحج والعمرة

تعليق العمرة

السعودية

المملكة السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الصحة السعودية": 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يتخطى 80 ألفا

الخميس، 28 مايو 2020 02:55 م

السعودية تخطط لشراء حقوق بث الدوري الإنجليزي

الخميس، 28 مايو 2020 01:57 م

بورصة السعودية تعلن عودة العمل بساعات التداول الرسمية ابتداء من يوم الأحد

الخميس، 28 مايو 2020 01:48 م

السفير السعودى بالقاهرة أسامة نقلى يحتفل بعيد الفطر بصورة من طفولته

الخميس، 28 مايو 2020 01:39 م

السعودية تعلن ضوابط قدوم الحجاج والمعتمرين وبدء تنفيذ خطة العودة للعمل

الخميس، 28 مايو 2020 10:29 ص

الداخلية السعودية تعلن اعتماد الإجراءات الاحترازية ضد كورونا في عدة قطاعات

الخميس، 28 مايو 2020 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

10 صور ترصد مشاهد السلب والنهب فى أمريكا عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة

10 صور ترصد مشاهد السلب والنهب فى أمريكا عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة مصريين عالقين من الإمارات

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة مصريين عالقين من الإمارات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة