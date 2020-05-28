وزارة الحج السعودية: استمرار تعليق العمرة والزيارة خلال الفترة الحالية

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت وزارة الحج والعمرة فى السعودية، استمرار تعليق العمرة والزيارة خلال الفترة الحالية، وأنه سوف تتم المراجعة الدورية لذلك وفق مسار الجائحة والتوصيات الصادرة من اللجنة المختصة.

وكتب الحساب الرسمى لوزارة الحج والعمرة عبر تويتر: "بموجب قرارات القيادة الرشيدة لتطبيق الاجراءات المرحلية للعودة الى الحياة الطبيعية، تؤكد وزارة الحج والعمرة استمرار تعليق العمرة والزيارة فى الفترة الحالية وستتم المراجعة الدورية لذلك وفق مسار الجائحة والتوصيات الصادرة من اللجنة المختصة، حمى الله الجميع من هذه الجائحة".





وكان الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، شدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة فى الحرمين الشريفين .

وذكر فى بيان له أن الرئاسة العامة تعمل فيما يخص المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف، وذلك بالأخذ بكل الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التى تم العمل بها.

وأضاف الرئيس العام أن هذه القرارات اتخذت لحماية المصلين والزوار من هذه الجائحة، وأن الرئاسة تعمل على كل ما من شأنه تحقيق سلامتهم وحفظ صحتهم، إلى حين انتهاء خطر هذا الوباء.

ووجه الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الإدارة العامة للموارد البشرية بالبدء فى تنفيذ خطة العودة التدريجية لمقرات العمل، مع مراعاة البروتوكولات الاحترازية.

وتضمن توجيه الرئيس العام الالتزام بالعودة التدريجية وفق البروتوكولات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات التى حددتها الجهات المختصة، لضمان سلامة الجميع والحفاظ على صحتهم.

يذكر أن الرئاسة العامة تعمل ضمن الخطط الاحترازية التى وضعتها للحد من انتشار فايروس كورونا ( كوفيد - 19 )، وذلك فى ضوء التوجيهات من القيادة، وأعلنت السعودية عن النموذج الاسترشادى وضوابط اتفاقيات التعاون فى مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين المملكة والدول المستهدفة للاستفادة من (خدمة طريق مكة) مع تفويض وزير الداخلية او من ينيبه بالتباحث مع السطات المختصة فى الدول المستهدفة فى شأن مشروع اتفاقية تعاون فى المجال المشار إليه.