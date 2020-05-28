هيئة الرعاية الصحية: منصات رقمية لبث مواد توعوية بفيروس كورونا للفريق الطبى

كتب وليد عبد السلام

أكدت هيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، أنه يجرى تدريب إلكترونى مصور تحت عنوان "الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد"، يعرض على منصة للتعليم الإلكترونى.

وأشارت الهيئة أنه يتم تدريس البرنامج التدريبي للفريق الطبى من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية مجانًا، بهدف رفع الوعىي والتدريب على الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع الإصابة به.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن حملة التوعية التي تقوم بها الهيئة تهدف إلى الحفاظ على سلامة الطاقم الطبي من العاملين بالهيئة والوصول بهم إلى بر الأمان في ظل جائحة كورونا التي تتعرض لها البلاد حاليا، مشيرًا إلى أن التحول للمجتمع الرقمي يأتي ضمن أولويات عمل الهيئة، إذ يضمن سرعة في التواصل وإنجاز العمل ونشر المعرفة على نطاق واسع، مؤكدًا أن سلامة جيش مصر الأبيض هدف الهيئة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها بلادنا.

وأكد السبكي أن الهيئة تمد الفريق الطبي بكافة المعلومات المعتمدة والموثقة عالميًا من قبل دليل وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية بشأن طبيعة الفيروس وطرق الوقاية منه سواء للمتعاملين مع المصابين من أطقم طبية أو جمهور عام، مشيرًا إلى أن الفيديوهات التي يتم إنتاجها تبرز طرق الوقاية بشكل مفصل ودقيق سواء من حيث الإجراءات الإحترازية أو إجراءات العزل المنزلي للحيلولة دون الإصابة ، كما توضح أيضًا الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للمخالطين لشخص مصاب بفيروس كورونا وكذلك الإجراءات الخاصة للمتوفين نتيجة المرض من لحظة الوفاة وحتى إنتهاء إجراءات الدفن، بهدف الإستفادة من هذه المعلومات في إعداد الفيديوهات التوعوية التي تنفذها الشركةـ الأمر الذى ينعكس على نشر ثقافة الوعي بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد، سواء على مستوى الأطقم الطبية أو على مستوى المجتمع بشكل عام.



