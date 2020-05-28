اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نقيب الصحفيين الفلسطينيين يحذر من إعلام الاحتلال الموجه

الخميس، 28 مايو 2020 12:02 م
نقيب الصحفيين الفلسطينيين يحذر من إعلام الاحتلال الموجه نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، من إعلام الاحتلال الإسرائيلى ومن غرفة "السايبر" الإسرائيلية، التى تدير الإعلام الإلكترونى بشكل موجه وممنهج، لضرب النسيج الوطنى والاجتماعى الفلسطينى.
وقال أبو بكر - في حدبث إذاعي، اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "إن هذه الغرفة تعمل على بث الفتن والشائعات، والمس بالنسيج الوطني والاجتماعي لأبناء شعبنا، من خلال نشرها الأخبار الكاذبة والملفقة عبر الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، لتحويل اهتمامه بالقضية الكبرى في مواجهته مع الاحتلال إلى الانشغال بمشاكل داخلية".
ودعا الإعلام الفلسطيني والعربي والدولي، إلى توخي الحذر والدقة الشديدة قبل نشر أي خبر أو معلومات، وضرورة التأكد من صحتها ومصدرها.


فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى

نقيب الصحفيين الفلسطينيين

ناصر أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

10 صور ترصد مشاهد السلب والنهب فى أمريكا عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة

10 صور ترصد مشاهد السلب والنهب فى أمريكا عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة مصريين عالقين من الإمارات

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة مصريين عالقين من الإمارات

محتجون أمريكيون يعتدون بالضرب على مسنة حاولت منعهم من سرقة المتاجر.. فيديو

محتجون أمريكيون يعتدون بالضرب على مسنة حاولت منعهم من سرقة المتاجر.. فيديو

جرائم بيت المقدس.. أجهزة تشويش وتنصت بحوزة المتهم محمد عبد الفتاح

جرائم بيت المقدس.. أجهزة تشويش وتنصت بحوزة المتهم محمد عبد الفتاح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة