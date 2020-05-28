نقيب الصحفيين الفلسطينيين يحذر من إعلام الاحتلال الموجه

حذر نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، من إعلام الاحتلال الإسرائيلى ومن غرفة "السايبر" الإسرائيلية، التى تدير الإعلام الإلكترونى بشكل موجه وممنهج، لضرب النسيج الوطنى والاجتماعى الفلسطينى.
وقال أبو بكر - في حدبث إذاعي، اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "إن هذه الغرفة تعمل على بث الفتن والشائعات، والمس بالنسيج الوطني والاجتماعي لأبناء شعبنا، من خلال نشرها الأخبار الكاذبة والملفقة عبر الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، لتحويل اهتمامه بالقضية الكبرى في مواجهته مع الاحتلال إلى الانشغال بمشاكل داخلية".
ودعا الإعلام الفلسطيني والعربي والدولي، إلى توخي الحذر والدقة الشديدة قبل نشر أي خبر أو معلومات، وضرورة التأكد من صحتها ومصدرها.
نقيب الصحفيين الفلسطينيين يحذر من إعلام الاحتلال الموجهالخميس، 28 مايو 2020 12:02 م
نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر
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حذر نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، من إعلام الاحتلال الإسرائيلى ومن غرفة "السايبر" الإسرائيلية، التى تدير الإعلام الإلكترونى بشكل موجه وممنهج، لضرب النسيج الوطنى والاجتماعى الفلسطينى.
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