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نقل متوفية بكورونا وتغسيلها في غياب الأطباء بالشرقية.. والصحة تحقق

الخميس، 28 مايو 2020 01:37 م
نقل متوفية بكورونا وتغسيلها في غياب الأطباء بالشرقية.. والصحة تحقق السيارة التى تنقل جثمان المتوفيه
الشرقية - إيمان مهنى - فتحية الديب

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حالة إهمال جديدة شهدتها محافظة الشرقية، حيث اضطرت أسرة متوفية بكورونا إلى استلام جثتها وتغسيلها وتكفنيها بمعرفتهم داخل مشرحة مستشفى حميات الزقازيق، فى ظل غياب جماعى للأطقم الطبية والإداريين المختصين بتغسيل الموتى.

وحصل "اليوم السابع"، على مقطع فيديو ، يتضح أنه فى ساعة متأخرة من الليل، يشكو مواطن من عدم تواجد متخصصين لتغسيل موتى ضحية فيروس كورونا، حيث اضطر لنقل جثة والدته من الدور الثالث إلى الثلاجة بنفسه، وقام نجل المتوفية بعملية الغسل بمفرده، وتكييس الجثمان بكيس أسود لمنع نقل العدوى، وأوضح الفيديو غرفة المشرحة وبها إهمال جسيم ونفايات طبية تخص الموتى، ما تعد بؤرة لنقل العدوى، وشكى المواطن، أنه اضطر لنقل الجثة فى سيارة خاصة، لعدم توافر سيارة مخصصة لنقل الموتى.

وشكل الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لجنة برئاسة الدكتور خالد فوزى وكيل مديرية الشئون الصحية، وعضوية مدير إدارة الشئون القانونية، ومدير إدارة التفتيش المالى والإداري، وأعضاء من الإدارة العامة للطب العلاجي، وإدارة مكافحة العدوى بالمديرية، لفحص واقعة خروج حالة متوفية من مستشفى حميات الزقازيق دون اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لها، مع فحص ملابسات الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تمت مخاطبة شركة الأمن المكلفة بتأمين المستشفى للتحقيق فى الموضوع ومجازاة المتسببين من أفراد الأمن فى عدم تواجدهم بالبوابة الرئيسية، مع خروج الحالة من بوابة المستشفى دون أى تصريح، والإفادة بما أسفرت عنه التحقيقات.

كانت خصصت وزارة الصحة ، 25 مستشفى عاما و مركزيا بمحافظة الشرقية ، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

أعلن الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج 9 حالات شفاء بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" ، من مستشفيات العزل بالمحافظة، حيث تم خروج 4 حالات شفاء للمرة الأولى من مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، هذا بجانب خروج 5 حالات أخرى من مستشفى العزل بالزقازيق، ليصل بذلك إجمالى عدد حالات الشفاء إلى 106 بالمحافظة حتى الآن منهم 97 حالة بعزل الزقازيق، 4 حالات بالصدر، 3 بعزل فاقوس، 2 بحميات الزقازيق.

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

 

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مستشفى حميات الزقازيق

 

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السيارة التى تنقل جثمان المتوفيه

 

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النفايات ملقاه داخل المستشفى

 


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