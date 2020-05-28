نائب رئيس جامعة طنطا: سيكون لنا السبق فى إنشاء مستشفى للعزل

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن الجلسة الأولى من جلسات المؤتمر الدولى الافتراضى الأول حول "دور البحث العلمى فى مواجهة فيروس كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة" شملت كلمتين مهمتين، إحداهما للدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، والتى تناول فيها المستجدات عن فيروس كورونا فى مصر، وأوصى فيها بعمل "كول سنتر" فى جامعة طنطا، وإنشاء مستشفى للعزل.

وأشار "عكاشة" إلى أنه سيكون لجامعة طنطا السبق فى هذا الشأن، مضيفا أن الكلمة الثانية كانت للدكتور أحمد شكر من جامعة كندا وتحدث فيها عن الدروس المستفادة من كوفيد 19 فى مصر وكندا والعالم.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة أن الجلسة الثانية بالمؤتمر استهلت بمحاضرة رائعة للبروفيسور مايكل (من جامعة كنتاكى بالولايات المتحدة الأمريكية) وتحدث فيها عن الواقيات ثلاثية الأبعاد، وهو تكنيك جديد جدا، مؤكدا أنه سيتم التواصل مع جامعة كنتاكى لإجراء بروتوكول تعاون معها فى هذا الشأن.

من ناحية أخرى رحب الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا فى بداية كلمته بالمؤتمر الدولى الافتراضى الأول لجامعة طنطا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بكل العلماء المشاكين بالمؤتمر من مختلف دول العالم.

وقال إن المؤتمر يستهدف مواجهة فيروس كورنا المستجد بالبحث العلمى وبحث طرق العلاج المضاد وتحديد اللقاحات ومناقشة اثار ازمة كورونا الاقتصادية والاجتماعية ومستقبل العالم بعد الجائحة. وأشاد رئيس الجامعة بالاقبال الدولى الكبير على المشاركة فى المؤتمر حيث يشارك فى الجلسة الافتتاحية 300 من كبار العلماء حول العالم فى مجالات الطب والدواء والعلوم الاجتماعية والاقتصادية.

وقال رئيس الجامعة، ان مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاعت ان تواجه أزمة فيروس كورونا المستجد بحرفية، جاء ذلك فى كلمته التى القاها منذ قليل فى افتتاح فعاليات المؤتمر الافتراضي، والذى تنظمه جامعة طنطا على مدى يومى 27 و28 مايو الحالى بعنوان "البحث العلمى ومستقبل المنظومة الصحية والعالم بعد جائحة كورونا".