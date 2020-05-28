"مُختل" يطعن نجله ويقتل رجلا ويصيب سيدة فى الزقازيق بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

لقى مواطن، مصرعه، منذ قليل؛ متأثرًا بطعنة تعرض لها على يد مختل فى نوبة هياج بشارع "فاروق" بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بالشرقية، فيما أصاب المتهم نجله وسيدة تصادف مرورها بالمنطقة، وتم إخطار نيابة أول الزقازيق، بإشراف المستشارا لدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من عدد من عدد من الأهالى بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بحدوث نوبة هياج لشخص مصاب بخلل، وطعنه لنجله وإصابة رجلًا وسيدة تصادف مرورهما بالمنطقة.

وتم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعى، لتلقى الإسعافات اللازمة، لكن المصاب الثانى توفى فور وصوله متأثرًا بإصابته، ولاذا بالفرار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق متصل، لقى شاب مصرعه فى مشاجرة بين عائلتين، وأشعلت أسرته النيران فى منزل القاتل.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب مشاجرة أمس، بين عائلتى "م" وال ع" بسبب خلافات الجيرة وأسفرت عن إصابة " صالح م ح" 31 سنة من أبناء عائلة " ال ع" متأثرا بإصابته بالرأس وتوفى داخل المستشفى اليوم.

بعد علم أبناء عائلة" ال ع" بوفاة ابنهم توجه عدد من أبناء العائلة إلى منزل العائلة الثانية وأشعلوا النيران فى المنزل، وتوجهت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على النيران التى نشبت بمنزل المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية السيطرة على الأوضاع بالقرية، وتم ضبط المتهم فى واقعة القتل، وجارى ضبط متهم آخر مشترك معه، وتم البقاء على قوات أمنية بالقرية لحين تهدئة الأوضاع.