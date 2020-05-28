اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 08:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مواجهة أمريكية صينية في الأمم المتحدة بسبب هونج كونج

الخميس، 28 مايو 2020 08:10 ص
مواجهة أمريكية صينية في الأمم المتحدة بسبب هونج كونج الامم المتحدة
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اشتبكت الولايات المتحدة والصين في الأمم المتحدة بسبب هونج كونج يوم الأربعاء بعدما عارضت بكين طلبا من واشنطن بانعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة خطة الصين فرض تشريع جديد للأمن القومي في هونج كونج.

وقالت بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية في بيان إن القضية "مبعث قلق عالمي بالغ يمس ضمنا السلم والأمن الدوليين" ومن ثم تستدعي اهتماما عاجلا من المجلس الذي يضم في عضويته 15 دولة.

وكتب سفير الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، على تويتر أن الصين "ترفض رفضا قاطعا هذا الطلب الذي لا يستند لأساس" لأن تشريع الأمن القومي الخاص بهونج كونج مسألة داخلية "لا شأن لمجلس الأمن بها".

ويتزامن الطلب الأمريكي مع تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بسبب جائحة كورونا. وشككت واشنطن في شفافية الصين بخصوص تفشي الفيروس الذي ظهر أولا في مدينة ووهان بالصين أواخر العام الماضي في حين قالت الصين إنها تحلت بالشفافية.

وقالت الولايات المتحدة إن معارضة الصين عقد اجتماع لمجلس الأمن بخصوص هونج كونج إضافة إلى "تسترها الشديد وسوء إدارتها لأزمة كوفيد-19 وانتهاكاتها المستمرة لالتزاماتها الدولية بحقوق الإنسان وسلوكها غير المشروع في بحر الصين الجنوبي، يجب أن يُظهر جليا للجميع أن بكين لا تتصرف كعضو مسؤول في الأمم المتحدة".

ورد تشانغ قائلا "الوقائع تثبت مرة بعد أخرى أن الولايات المتحدة هي من يثير المشاكل في العالم. الولايات المتحدة هي من انتهكت التزاماتها بوجب القانون الدولي. إن الصين لتحث الولايات المتحدة على أن توقف فورا سياسة القوة وممارسات التنمر".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الكونجرس أمس الأربعاء أن هونج كونج لم تعد تستحق معاملة خاصة بموجب القانون الأمريكي لأن الصين قوضت الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم، وهو ما قد يوجه ضربة قاضية لوضعه كمركز مالي رئيسي.

 

 


الامم المتحدة

هونج كونج

الصين

امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جرائم بيت المقدس.. أجهزة تشويش وتنصت بحوزة المتهم محمد عبد الفتاح

جرائم بيت المقدس.. أجهزة تشويش وتنصت بحوزة المتهم محمد عبد الفتاح

التنمية المحلية: استمرار المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف عقب إجازة العيد

التنمية المحلية: استمرار المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف عقب إجازة العيد

أهداف صندوق السياحة والآثار المزمع إنشاؤه فى ضوء القانون الجديد

أهداف صندوق السياحة والآثار المزمع إنشاؤه فى ضوء القانون الجديد

انتهاء اليوم الـ64 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

انتهاء اليوم الـ64 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

الصحة تكشف آليات التعامل مع طفل التوحد بالتزامن مع كورونا

الصحة تكشف آليات التعامل مع طفل التوحد بالتزامن مع كورونا

اليوم.. انتهاء الحجر الصحى لـ423 مصريا عائدا من السعودية عبر ميناء سفاجا

اليوم.. انتهاء الحجر الصحى لـ423 مصريا عائدا من السعودية عبر ميناء سفاجا

الكرة الأرضية تترقب خسوف شبه ظلى للقمر 5 يونيو يرى بمصر والوطن العربى

الكرة الأرضية تترقب خسوف شبه ظلى للقمر 5 يونيو يرى بمصر والوطن العربى

خروج حمدى الوزير من العناية المركزة بعد تركيب دعامة وإجراء قسطرة فى القلب

خروج حمدى الوزير من العناية المركزة بعد تركيب دعامة وإجراء قسطرة فى القلب

كيف نظم قانون الخدمة المدنية الإجازات المرضية لموظفى الدولة؟.. اقرأ التفاصيل

كيف نظم قانون الخدمة المدنية الإجازات المرضية لموظفى الدولة؟.. اقرأ التفاصيل

الدرج العظيم يأخذك من بوابة المتحف الكبير لعرض تاريخى مميز.. اعرف التفاصيل

الدرج العظيم يأخذك من بوابة المتحف الكبير لعرض تاريخى مميز.. اعرف التفاصيل

كيف واجه القانون تخريب المرافق العامة والمبانى لمصالح حكومية؟

كيف واجه القانون تخريب المرافق العامة والمبانى لمصالح حكومية؟

محور الحضارات يخلص طريقى صلاح سالم والاوتوستراد من الازدحام.. اعرف التفاصيل

محور الحضارات يخلص طريقى صلاح سالم والاوتوستراد من الازدحام.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة