اليوم السابع
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مقتل طالب بالدقهلية على يد جاره والأمن يكثف جهوده لضبط الجانى

الخميس، 28 مايو 2020 01:56 م
مقتل طالب بالدقهلية على يد جاره والأمن يكثف جهوده لضبط الجانى جثة - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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لقي طالب بالصف الثالث الإعدادي مصرعه، وأصيب زميله بجروح متعددة على يد جاره بقرية البقلية التابعة لمركز المنصورة بسبب اللعب وقت الحظر.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز المنصورة، بمصرع طالب داخل قرية البقلية وإصابة زميل له .
 
وعلى الفور انتقل الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع كريم. ع 16 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادي، نتيجة طعنه نافذة بالرقبة، بسلاح أبيض" مطواة" ، وإصابة زميله كريم م، حيث تبين قيام المجني عليه باللعب أمام منزل م ال   34 سنة بقرية البقية مع زميله المصاب ، وبعد مطالبة الجاني للمجني عليه وزميله بالكف عن اللعب وترك المكان، حيث ذلك وقت الحظر، ونشبت مشادة بينهم وقام الاخير بحمل سلاح أبيض وطعن الطالب وإصابة زميلة، ولقي الأول مصرعه متاثرا باصابته وإصابة الثاني بجروح قطعية وتم نقله إلى المستشفي العام لتلقي العلاج ، وتم تحديد المتهم، وجاري إلقاء القبض عليه، و تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


 
 
 
 

 


الدقهلية

أخبار الحوادث

مقتل طالب على يد جاره

مركز المنصورة

قرية البقلية

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