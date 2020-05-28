مطحن شمال سيناء يؤمن حاجة المحافظة من الدقيق لمدة أسبوعين

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن فتحى راشد وكيل وزارة التموين بشمال سيناء ، عن تأمين حاجة المحافظة من الدقيق لمدة أسبوعين .

وأوضح " راشد " فى بيان له اليوم ، أنه قام برافقه الأجهزه الرقابيه بالمرور على مطحن العريش لمتابعة سير العمل بالمطحن والاطمئنان على عملية الطحن .

وقال أن سير العمل مطمئن الوضع ويسير بشكل منتظم استعدادأ للشهر القادم ، ويوجد كميه من الدقيق تكفى لمدة ١٥ يوم .

أضاف أنه جارى الطحن على مدار اليوم بالكامل، وتم التنبيه على العاملين بالمطحن باتباع التعليمات واتخاذ الإجراءات الاحترازية وعدم مخالفتها.

وسبق وأعلن فتحى راشد وكيل وزارة التموين، أمس أن مخابز شمال سيناء تعمل بانتظام وتتوفر فى الأسواق الخضار والفواكه .

وأوضح أنه قام برفقة الأجهزة الرقابية بتفقد الحالة التموينية بدائرة مدينة العريش ، واطمأن على عمل المخابز بصوره منظمه ، ووفرة الخضار والفاكهه وصرف المقررات التموينية للمواطنين ، وشدد على اتباع التعليمات وعدم المغالاة فى الأسعار.

وكان فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بشمال سيناء ، أعلن عن توفر كل السلع المطلوبة للأهالى فى منافذ التوزيع .

وأوضح بيان الشركة أنها قامت بتوفير السلع التموينية والحرة لفروع دلتا ماركت و مجمعات شمال سيناء بكافة أنواعها.

وقال فتحى راشد وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء ، أن هذه السلع جميعها وصلت لمنافذ التوزيع ويجرى تسليمها بانتظام للأهالى .

أضاف أن أسواق شمال سيناء تشهد انضباط مع توفر كافة احتياجات الأهالى لافتا لتسيير مديرية التموين حملات مراقبة ومتابعة للأسعار وتحرير محاضر فورية لغير الملتزمين منهم بالأسعار الرسمية .

وسبق ونفذ فريق من من مراقبى الأغذية بمديرية صحة شمال سيناء حملة استهدفت فحص سلع معروضة فى أسواق العريش .

وصول كميات من الدقيق لمطاحن العريش

أجولة الدقيق

أجولة الدقيق

وكيل تموين شمال سيناء

أجولة الدقيق