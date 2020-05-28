اليوم السابع
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مشرحة مؤقتة بجوار مستشفى فى نيويورك لجثث ضحايا كورونا.. صور

الخميس، 28 مايو 2020 03:00 ص
مشرحة مؤقتة بجوار مستشفى فى نيويورك لجثث ضحايا كورونا.. صور مشرحة مؤقتة فى نيويورك
رويترز

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قامت السلطات الأمريكية في ولاية نيويورك، بوضع مشرحة مؤقتة مع شاحنات مبردة لتخزين جثث المتوفين بجوار مستشفى في مانهاتن، التي تستقبل المصابين بفيروس كورونا لتقديم الرعاية الطبية لهم.

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ونشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، صورا للمشرحة المؤقتة، حيث تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة المئة ألف، الأربعاء، حتى مع انخفاض متوسط العدد اليومى لحالات الوفاة، وعودة المتاجر للعمل وخروج الأمريكيين من العزل العام على مستوى البلاد.

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وتوفى نحو 1400 أمريكى يوميا فى المتوسط خلال شهر مايو، انخفاضا من 2000 وفاة يوميا فى المتوسط أثناء ذروة التفشى فى أبريل .

وخلال نحو ثلاثة أشهر، تجاوزت وفيات مرض كوفيد-19 الذى يتسبب فيه الفيروس عدد الأمريكيين الذين قُتلوا فى الحرب الكورية وحرب فيتنام والقتال فى العراق من عام 2003 إلى عام 2011 مجتمعة.

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وتسبب الفيروس، فى وفاة عدد أكبر من الناس بالمقارنة مع وباء نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذى تفشى من عام 1981 إلى عام 1989.

وتخطى العدد الإجمالى، حالات الإصابة بالفيروس فى الولايات المتحدة 1.7 مليون حالة.

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كورونا

نيويورك

امريكا

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