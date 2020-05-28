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مستشفى صدر المحلة يعلن تعافى وخروج 7 مصابين بفيروس كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 10:58 م
مستشفى صدر المحلة يعلن تعافى وخروج 7 مصابين بفيروس كورونا الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة
الغربية – عادل ضرة

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أعلنت مستشفى صدر المحلة للعزل الصحي برئاسة الدكتور محمد حيدر مدير المستشفى في بيان لها منذ قليل عن تعافي 7 مصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى وعودتهم لمنازلهم.

كان المصابون قد تم عزلهم بمستشفى صدر المحلة، وجاءت نتيجة عيناتهم إيجابية وخضعوا للعلاج لمدة 14 يوما ثم عمل فحص عيناتهم مرة أخرى وتحولت إصابتهم بالكورونا من إيجابية لسلبية وتم السماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم.

وكانت مستشفى صدر المحلة للعزل الصحي برئاسة الدكتور محمد حيدر مدير المستشفى، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية خروج 7 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء.

كانت المستشفى قد استقبلت المصابين بعد ظهور اعراض الاصابه بالفيروس عليهم، وتم سحب عينات للحالات وإرسالها للمعمل الاقليمي بطنطا وجاءت نتيجة العينات ايجابيه، وخضع المصابون لبروتوكول العلاج الخاص بحالات كورونا حتي تماثلوا للشفاء والتأكد من سلامتهم بإجراء تحليل للعينات الأولي والثانية كانت مديرية الصحة بمحافظه الغربيه برئاسه الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة، قد دفعت بفرق الترصد لقرية محلة ابو علي لرصد المخالطين للحالة المصابه بفيروس كورونا المستجد خلف مسجد العباسيه.

وشدد أعضاء فريق الترصد علي الاهالي بالتزام الجلوس في المنازل والبعد عن الزحام وعدم الخروج من المنزل الا في حالة الضرورة القصوى.

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