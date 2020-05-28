مستشفى إسنا للحجر الصحى تنجح فى علاج 248 حالة خلال رمضان والعيد

الأقصر - أحمد مرعى

حققت مستشفى إسنا التخصصى التى تحولت للحجر الصحى خلال الفترة الماضية بعد إنتشار الفيروس وظهوره بمصر، سلسلة من النجاحات خلال شهر رمضان المبارك وأيام العيد، حيث لا يزال الأبطال من الفريق الطبى وفرق التمريض ورجال مستشفى إسنا للحجر الصحى جنوب محافظة الأقصر، يسطرون بصورة يومية البطولات والنجاحات فى خدمة المصابين، وذلك تحت قيادة الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا للحجر الصحى واستشارى مكافحة العدوى بالأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة.

وخلال 30 يوما فى شهر رمضان المبارك وأيام العيد قادت فرق العزل الصحى بالمستشفى ملحمة قوية لدعم وعلاج المصابين، وذك تحت إشراف كلمن الدكتور محمد حمزة كشك رئيس فريق العزل الصحى الحالى، والدكتور شريف شعبان قائد فريق العزل فى النصف الأول من شهر رمضان المبارك، حيث نجحوا منذ بدء شهر رمضان المبارك والعيد وحتى الآن فى علاج وخروج أكثر من 248 متعافى من السرطان بصورة مميزة للغاية فى سبيل مكافحة الفيروس، ولدى الخروج اليومى للمتعافين طوال الفترة الماضية تقدمت الدكتورة إلهام محمود وجميع العاملين بالمستشفى بالتهانى لجميع المتعافين، حيث عمت الفرحة أرجاء المستشفى بصورة يومية إحتفالاً بخروج حالات التعافى وإبتهاجاً بشفاؤهم، حيث تقدم المتعافون بالشكر والعرفان للتضحية والواجب الوطنى الذى يقوم به جنود الجيش الأبيض، وجميع العاملين بالمستشفى من تقديم الرعاية الكاملة والدعم النفسى لجميع المرضى دون إستثناء مواصلين الليل بالنهار من أجل راحة المرضي.

ومن جانبه أوضح وليد الضوى مدير العلاقات العامة بمستشفى إسنا للحجر الصحى، أن المستشفى حققت سلسلة من النجاحات المبهرة على مدار الأيام الماضية لتتصدر المشهد، وتصبح المستشفى رقم واحد فى مصر فى معدلات الشفاء بكل مستشفيات العزل والحجر الصحى لعلاج وخدمة مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولا يزال يسطر أعضاء ورجال الفرق الطبية ورجال التمريض والعمال والموظفون ورجال الأمن داخل مستشفى إسنا التى تحولت منذ أكثر من شهر ونصف للعزل والحجر الصحى نجاحات كبيرة.

وأضاف مدير العلاقات العامة بمستشفى إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه شهدت المستشفى على مدار شهر رمضان المبارك وأيام العيد نجاحات كبيرة تليق بالفرق الطبية بأرض الصعيد، مؤكداً أن الفريق الطبى المميز ساهم فى علاج حالات جديدة بمستوى يليق بأبناء الصعيد وخرج خلال النصف الأول من شهر رمضان 123 حالة متعافية من الفيروس ومازالوا يسطرون المجهودات الجبارة لعلاج باقى المصابين، وحتى العيد تم خروج 125 حالة متعافية.