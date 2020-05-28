اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 08:21 م
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مرضى كورونا المتعافون بالبلازما أقل عرضة للحاجة للأكسجين

الخميس، 28 مايو 2020 08:00 م
مرضى كورونا المتعافون بالبلازما أقل عرضة للحاجة للأكسجين العلاج ببلازما الدم
كتبت إيناس البنا

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توصلت دراسة حديثة إلى أن ضخ بلازما النقاهة يساعد في تحسين ظروف المرضى الذين دخلوا المستشفى بسبب فيروس كورونا الجديد، ووجد الباحثون أن المرض تفاقم في أقل من 5 من الأشخاص الذين تلقوا بلازما الدم من مريض مصاب بالفيروس التاجي، وبالمقارنة ، فإن ما يقرب من ربع المرضى الذين لم يتلقوا البلازما شهدوا تدهور صحتهم بسرعة.
 
وجد الفريق، من مستشفى جبل سيناء في مدينة نيويورك وفقا لما نشره موقع جريدة " الديلى ميل" البريطانى ، أن المرضى الذين تلقوا البلازما كانوا أقل بحاجة إلى دعم أقل للأكسجين ، كما كانوا أقل عرضة للوفاة وأكثر عرضة للخروج من المستشفى.
 
نجاحات العلاج ببلازما الدم
نجاحات العلاج ببلازما الدم
 
يقول خبراء الصحة إن البلازما علاج قد يغير اللعبة ، ولكن مع القليل من التبرعات ، يجب على الأطباء أن يقرروا أي المرضى يتلقونها وأيهم لا يتلقونها.
 
العلاج بالبلازما النقالية هو علاج تجريبي يتم فيه استخدام البلازما من مريض مصاب بالفيروس التاجي على مريض مصاب في حالة حرجة، الأمل هو أن يتم نقل الأجسام المضادة والحصانة في دم الشخص السليم إلى شخص مريض.
 
من هذا ، سيقوم الشخص المصاب بعد ذلك بتطوير الأجسام المضادة اللازمة لمحاربة الفيروس التاجي.تم استخدام العلاج لأول مرة خلال جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 ، وهو وضع لم يُبعد بعيدًا عن جائحة الفيروس التاجي.
 
بالنسبة للدراسة ، المنشورة على خادم medRxiv.org الذي تمت مراجعته مسبقًا ، قارن الفريق 39 مريضًا بالفيروس التاجي الذين تلقوا عمليات نقل البلازما إلى 156 مريضًا لم يفعلوا.
 
كان جميع المرضى يعانون من حالات حادة من COVID-19 التي تهدد الحياة ، والمرض الذي يسببه الفيروس ، وتم نقلهم إلى المستشفى بين 24 مارس و 8 أبريل من هذا العام، وأظهرت النتائج تدهور الأوضاع بين 18٪ من مرضى البلازما مقابل 24٪ ممن لم يتلقوها.
 
 
في اليومين الأول والسابع ، كان لدى مجموعة البلازما عدد أقل من المرضى الذين يعانون من "حالة أكسجة" أسوأ ، ولكن لم يكن لدى المجموعة الضابطة أي فرق إحصائي.
 
بعد 16 يومًا ، توفي 13 % فقط من مرضى البلازما مقارنة بـ 24 % من المجموعة الضابطة، بالإضافة إلى ذلك ، تم إخراج حوالي 72 % من متلقي البلازما من المستشفى مقارنة بـ 67 % من مرضى التحكم.
 
وكتب المؤلفون "نقل البلازما النقالي هو خيار علاجي فعال للمرضى الذين دخلوا المستشفى باستخدام COVID-19"، ولاحظوا أن هناك حاجة إلى تجربة عشوائية محكومة لدعم نتائج الدراسة.
 
وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قد وافقت على استخدام بلازما النقاهة للعلاج الشهر الماضي، وقالت في بيان في 16 أبريل / نيسان "إن الخبرة السابقة في فيروسات الجهاز التنفسي والبيانات المحدودة التي ظهرت من الصين تشير إلى أن البلازما النقاهة لديها القدرة على تقليل شدة أو تقصير مدة المرض التي يسببها COVID-19".
 
ومع ذلك ، أضافت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنه يجب إعطاؤها على أساس كل حالة على حدة ، ويجب أن يعاني المرضى الذين يتلقونها من حالات مثل فشل الجهاز التنفسي أو فشل الأعضاء المتعددة، يمكن للناس التبرع بالبلازما أكثر من مرة ، ولكن عليهم الانتظار عدة أسابيع بعد التبرع.
 

بلازما الدم

التبرع ببلازما الدم

بلازما النقاهة

فيروس كورونا

نقل البلازما النقالي

مرضى كورونا

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