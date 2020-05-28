مراكز مكافحة الأمراض: أفريقيا تشهد انتقالا محليا متزايدا لفيروس كورونا

قال جون نكنجاسونج رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن حالات الانتقال المحلي لفيروس كورونا المستجد تتنامى في أفريقيا خاصة في إثيوبيا مضيفا أن هناك حاجة لاستراتيجية فحص جديدة للحد من ذلك.

ويشير الانتقال المحلي للمرض إلى الحالات التي لا ترتبط بسفر أو بمخالطة معروفة لمصابين وهو أمر يثير قلق العاملين في قطاع الصحة لأن ذلك يعني أن الفيروس يتفشى بين السكان دون رصد.

وأضاف للصحفيين "بدأنا نشهد انتقالا محليا داخل إثيوبيا وفي العديد من البلدان الأخرى في أنحاء أفريقيا. هذا يعني أننا في حاجة لزيادة إجراءات الصحة العامة مثل التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات وغسل الأيدي".

وتابع أن هذه البلدان ينبغي أن تعدل أسلوب فحص السكان وبدلا من التركيز على فحص الوافدين عبر المطارات يتعين أن تحول الحكومات اهتمامها إلى مراقبة وفحص المصابين بأعراض شبيهة بالإنفلونزا.

ووفقا لإحصاء رويترز انتشر الفيروس في أفريقيا في البداية بوتيرة أبطأ عن آسيا وأوروبا. لكن جميع البلدان الأفريقية الآن وعددها 55 رصدت 119982 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و3599 وفاة.

وسجلت إثيوبيا 831 حالة إصابة مؤكدة وست وفيات بالمرض. لكنها في الأسبوع الماضي شهدت زيادة في حالات انتقال المرض محليا.

وقال نكنجاسونج إنه تم إجراء نحو مليوني فحص في أنحاء القارة في حين أن المستهدف هو إجراء 12 مليون فحص.