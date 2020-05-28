مدينة فاقوس بالشرقية: تعقيم المنطقة الواقع بها مستشفى العزل مرتين يوميا

الشرقية - فتحية الديب

قال اللواء " ضياء أبو العزم " رئيس مجلس مركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية ، إن الأجهزة التنفيذية بالمجلس تقوم بتعقيم منطقة " كفر الحوت " والتى يقع بها مستشفى العزل مرتين يوميا ، كما تم تعقيم مناطق كفر البلاسى ومنطقة السوق وشارع الدروس وشارع وابور النور .

وأضاف " أبو العزم" لـ " اليوم السابع" إن تعقيم العديد من القرى بعدد سبعة وحدات محلية وخاصة القرى التى يظهر بها حالات مصابة بفيروس كورونا يتم تعقيمها .

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

وذلك خلال إجتماع عبر الفيديو كونفرانس، وتطرق الاجتماع إلى التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلى ومدى إستجابتها لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة عند الحاجة إليها، وطالب المحافظ كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التى إتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن الإستعدادات التى اتخذتها لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره .

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية ، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة .

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي .