محمد بن راشد يحتفى بتخرج طالبة متفوقة: "الوطن يُزهر بكم ويعلو بالعلم"

كتب محمد شعلان

احتفى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتخرج الطالبة المتفوقة فاطمة النعيمي من جامعة نيويورك بأبو ظبي بالأمس، حيث أنه كان قد كرمها من قبل لفوزها بالمركز الأول على مستوى الدولة في مسابقة تحدى القراءة، ونشر بن راشد عبر حسابه بـ"تويتر"، صوره وهو يقبلها على رأسها لحظة فوزها بالجائزة وصورة أخرى وهي ترتدى زي التخرج من الجامعة.

قبلة على رأس ابنتي في ٢٠١٦ لأنها حازت المركز الأول على مستوى الدولة في تحدي القراءة .. تخرجت أمس من جامعة نيويورك بأبوظبي بتفوق .. مبروك لابنتي فاطمة النعيمي.. الوطن يُزهر بكم .. الوطن ينمو بالقراءة ..الوطن يعلو بالعلم .. pic.twitter.com/Y52AUgH3EI — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 28, 2020

وهنأ الشيخ محمد بن راشد، الطالبة المتوفقة بتوجيه رسالة لها ولكل الطلاب قائلا: "قبلة على رأس ابنتي في 2016 لأنها حازت المركز الأول على مستوى الدولة في تحدي القراءة .. تخرجت أمس من جامعة نيويورك بأبوظبي بتفوق .. مبروك لابنتي فاطمة النعيمي.. الوطن يُزهر بكم .. الوطن ينمو بالقراءة ..الوطن يعلو بالعلم".



محمد بن راشد يحتفى بالطالبة المتفوقة

وعلى جانب آخر، خصص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم مدينة دبي، قروض وأراضي سكنية للمواطنين في مدينة دبي بقيمة 5.6 مليار درهم، على أن يتم توزيعها ومنحها للمواطنين عقب عيد الفطر المبارك مباشرة.

وكتب حاكم دبي، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر قائلاً "وجهنا اليوم بتخصيص قروض وأراضي سكنية للمواطنين بدبي بقيمة 5.6 مليار درهم.. 3000 قطعة أرض سيتم منحها للمواطنين بعد العيد مباشرة مع توفير أفضل المرافق والخدمات في المناطق الجديدة.. مستمرين في العمل.. مستمرين في بناء الوطن.. مستمرين في بناء حياة أفضل للجميع.. وكل عام وأنتم بخير".

وترأس حاكم دبى، منذ ايام، الاجتماع السنوي لمجلس أمناء مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مشيرا إلى أن 70 مليون شخص من 108 دولة استفادوا من المبادرات.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمى بتويتر: "ترأست الاجتماع السنوي لمجلس أمناء مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية .. أعمالنا للسنة السابقة: 200 مشروع إغاثي ومعرفي وصحي .. 70 مليون مستفيد في 108 دول .. 124 ألف متطوع .. مسيرة الخير باقية ما بقينا بإذن الله .. ولفريق عملي الإنساني .. شكرا لكم ".