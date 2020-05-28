اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 09:09 م
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محافظ دمياط: إزالة 6 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 1180 م2

الخميس، 28 مايو 2020 09:01 م
محافظ دمياط: إزالة 6 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 1180 م2 جانب من إزالة التعديات
دمياط معتز الشربينى

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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال حملات الإزالة للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى الحاسم لمخالفات البناء وفرض هيبة الدولة وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وتم خلال الحملة المُنفذة اليوم الخميس بقيادة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وتنفيذ حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وإبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد ومجدى خاطر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، عن تنفيذ الإزالة لحالة بناء بالمخالفة على مساحة 300 م2 بنطاق مركز ومدينة دمياط وكذلك حالتى تعدِ على أراضى زراعية بمساحة 450 م2 بمركز ومدينة كفر سعد فضلا عن إزالة حالتين أخرتين لتعدِ على أراضى زراعية بمساحة 410 م2 وحالة بناء بالمخالفة على مساحة 20 م2 وذلك بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ.

وحققت محافظة دمياط مؤشرات عالية بالنسبة للتعامل مع ذلك الملف الهام، إذ بلغت نسبة التنفيذ الحالية 305٪ نظرًا لما تم تحقيقه من جهود فوق المستهدف بإجمالى 472 حالة إزالة لتعديات على أملاك دولة وأراضى زراعية ومخالفات بناء بالإضافة إلى تلقى 35 طلب تصالح فى مخالفات البناء بعدد من المناطق.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد أعلنت أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، منذ نهاية الأسبوع الماضى، حيث تم غلق الشواطئ، وشن حملات مكثفة على التموين والمخابز، والمخابز تعمل بكامل طاقتها خلال الأيام الراهنة وخلال أيام عيد الفطر.

وأضافت محافظ دمياط، أن هناك حملات مكثفة على المحلات التجارية والمتاجر، لافتة إلى أن مديرية الصحة بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أى مرضى واتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.


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