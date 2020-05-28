محافظ بنى سويف يلتقى مدراء المستشفيات لمتابعة مستجدات مواجهة "كورونا"

بنى سويف أيمن لطفى

عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اجتماعا مع مدراء المستشفيات المركزية والعامة والنوعية على مستوى المحافظة، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أمنية أبو جبل مديرة الطب الوقائى بالمديرية، لمتابعة سير المنظومة الصحية داخل المستشفيات الحكومية، والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بخطة المحافظة فى مجابهة تداعيات كورونا، وفى إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة فى هذا الشأن.

وأشار بيان اليوم الخميس إلى أن المحافظ اطلع خلال لقائه مدراء المستشفيات على الموقف الحالى والوضع القائم للمنظومة الصحية بكل مستشفى بما يتوافق مع خطة المحافظة التى تتضمن الحلول والبدائل اللازمة لكل السيناريوهات المحتملة فيما يخص تداعيات فيروس كورونا، وأيصا سير المنظومة الصحية فيما يتعلق بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى المترددين على المستشفيات فى كافة أنواع التخصصات.

وفى نفس الصدد هنأ محافظ بنى سويف، المتعافين من فيروس كورونا من أبناء المحافظة والبالغ عددهم حتى الان، 128 غادروا مستشفيات العزل بالمحافظة وخارجها، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير جموع الشعب المصرى، وداعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويدا واحدة فى مجابهة الأزمات وكل التحديات.

وأشار محافظ بنى سويف فى بيان اليوم الخميس، إلى أن كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهدا وتبذل كل مافى وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة فى هذا الشأن، لافتا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع اية سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسئوليتها تجاه ادارة الأزمة، مشيرا إلى أن هذا الملف أولوية قصوى وأولى للحكومة ويشهد متابعة على مدار الساعة من رئاسة مجلس الوزراء.