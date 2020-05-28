محافظ الوادى الجديد: ارتفاع حالات التعافى من كورونا لـ33 حالة بالمحافظة

الوادى الجديد- فريق المحافظات

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ارتفاع عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، إلى 33 حالة من إجمالي 53 إصابة بالفيروس في 4 مراكز إدارية بالمحافظة.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، في بيان صحفي، نشرته الصفحة الرسمية عبر موقع الفيس بوك، خروج حالتي إصابة بفيروس كورونا من أبناء المحافظة من مستشفى العزل الطبي بمركز أبو تيج في محافظة أسيوط.

وأضاف المحافظ، أن إجمالي الإصابات بالفيروس حتى مساء أمس الأربعاء 28 مايو الجاري، 53 إصابة بالإضافة إلى 8 وفيات، كما أن الحالات الإيجابية الجديدة التي جرى تسجيلها، من المخالطين للمصابين، ولا توجد حالات لم يجري تحديد مصدر إصابتها.

وأشار المحافظ، إلى تخصيص رقمين هما (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض مرضية لفيروس كورونا، مطالبًا المواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يومًا لحين التأكد من سلامتهم.