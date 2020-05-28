محافظ المنيا: توريد 272 ألف و906 طن قمح للشون والصوامع

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،استمرار أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية بجميع مراكز المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الاقتماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى إلى 272906 طن و664 كيلو،منها 1726 طن 82 كيلو جرام بمصر العليا،102572 طن و303 كيلو جرام للقابضة للصوامع، 47282 طن و836 كيلو جرام بقطاع المطاحن،121325 طن و443 كيلو جرام للبنك الزراعى، وذلك منذ بدء عمليات التوريد في منتصف شهر أبريل الماضى.
ومن ناحية أخرى واصلت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا، اعمال النظافة العامة ورفع المخلفات الصلبة من القري التابعة للمركز، حيث تم رفع جميع تراكمات القمامة من نقاط تجميعها بقرية اتليدم باستخدام معدات الوحدة المحلية.
كما تابعت الوحدة المحلية أعمال الصيانة الدورية والاحلال والتجديد لأعمدة الانارة حيث شملت قري بني حسن وأبو جناح والشيخ تمي، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في تنفيذ الحملات بصفه دورية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع،والاستمرار في تنفيذ أعمال رفع كفاءة منظمة النظافة العامة وخلق بيئة صحية نظيفة لمنع انتشار الفيروسات
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