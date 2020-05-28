محافظ المنيا: توريد 272 ألف و906 طن قمح للشون والصوامع

ومن ناحية أخرى واصلت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا، اعمال النظافة العامة ورفع المخلفات الصلبة من القري التابعة للمركز، حيث تم رفع جميع تراكمات القمامة من نقاط تجميعها بقرية اتليدم باستخدام معدات الوحدة المحلية.

كما تابعت الوحدة المحلية أعمال الصيانة الدورية والاحلال والتجديد لأعمدة الانارة حيث شملت قري بني حسن وأبو جناح والشيخ تمي، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في تنفيذ الحملات بصفه دورية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع،والاستمرار في تنفيذ أعمال رفع كفاءة منظمة النظافة العامة وخلق بيئة صحية نظيفة لمنع انتشار الفيروسات