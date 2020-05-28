محافظ المنوفية: متابعات يومية للوقوف على آخر تطورات الموقف الحالى لكورونا

في بداية الاجتماع شدد محافظ المنوفية على ضرورة زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات المركزية كإجراء احترازي وضمان سرعة التعامل الفوري مع الحالات وإعداد بيان بنسب الإشغال الخاصة بالمرضى والعناية المركزة بمستشفيات الحميات والصدر والعام والمركزى، كما أصدر توجيهاً للمستشفيات العامة والمركزية والتى حددتها وزارة الصحة بوضع خطة وقائية وارشادية وتحديد المسارات وإتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع الإختلاط والحد من إنتشار الفيرس .

وإستعرض وكيل وزارة الصحة الموقف الحالى لفيروس كورونا، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى التعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بها بالفيروس ، وخلال الإجتماع وجه المحافظ وكيل وزراة الصحة بسرعة مخاطبة وزارة الصحة لتوفير جهاز أشعة مقطعية بحميات شبين الكوم نظراَ لشدة الإحتياج إليه وضمان تقديم الخدمة بشكل جيد لمصابى كورونا حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.