اليوم السابع
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محافظ الغربية يجرى جولة مفاجئة بسمنود ويُغلق محلات لمخالفتها قرار الحظر

الخميس، 28 مايو 2020 04:32 م
محافظ الغربية يجرى جولة مفاجئة بسمنود ويُغلق محلات لمخالفتها قرار الحظر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية – مصطفى عادل

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أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة مفاجئة بمركز ومدينة سمنود، لمتابعة مدى التزام اصحاب المحلات بتطبيق قرارات الحظر، رافقه المحاسب محمد متولي رئيس مدينة سمنود.

وتفقد  محافظ الغربية حملات النظافة بشوارع المدينة، واثني على تواجد عمال النظافة بالشوارع ورفع تراكمات القمامة والاتربة من جانبي الطرق، كما تفقد اعمال الاناره لإصلاح كشافات الإناره بالطريق الرئيسي.

وخلال الزيارة قام محافظ الغربية بإزالة ورش لصيانة التوك توك لتعدي صاحبها على الطريق العام، كما قامت بغلق وتشميع محل لبيع زيوت السيارات، وتشميع محل لبيع الثلاجات وتجهيزات المطاعم، وتحرير محضر لصاحبه بمركز شرطة سمنود، وأيضا تحرير محضر اشغالات له لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بحظر فتح المحلات.

من ناحيه أخرى نفذ جهاز النظافة بحي ثان المحلة تحت إشراف المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب رئيس الحي، حملة نظافة مكبرة بمنطقة شارع الترعة التابعة للحي، بعد انتشار كميات كبيرة من القمامة المتراكمة بطول الشارع بداية من ميدان الششتاوى وحتى الموقف الجديد.

شارك فى الحملة معدات جهاز النظافة الخاصة بالحي ومجلس المدينة، وقامت الحملة برفع كميات كبيرة من تراكمات القمامة بطول الشارع وايضا من الاراضي الفضاء والتي استغلها المواطنين فى التخلص من القمامة، وقامت سيارات جهاز النظافة بنقل القمامة لمصنع لتدوير بطريق الجابرية.

كما شن مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، حملة مكبرة لتنظيف ورفع القمامة بطريق كورنيش كفر حجازي بمشاركة معدات جهاز النظافة بمجلس المدينة والوحدة المحلية بقرية شبرا بابل، بحضور عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينه.

وأسفرت الحملة عن رفع تراكمات القمامة والأتربة بطول الكورنيش ورفع سيارات النقل المتوقفة بطول الكورنيش. كما تم توفير صناديق للقمامة بطول الكورنيش لوضع القمامة بها حفاظاً على المظهر العام للكورنيش.

 


 

 
 
 

 


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