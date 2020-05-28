اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 07:13 م
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محافظ السويس يستقبل القيادات الأمنية لمناقشة خطة إزالة العشوائيات ومنع التعديات.. صور

الخميس، 28 مايو 2020 06:17 م
محافظ السويس يستقبل القيادات الأمنية لمناقشة خطة إزالة العشوائيات ومنع التعديات.. صور محافظ السويس يستقبل القيادات الأمنية
السويس – السيد فلاح

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استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اليوم بمكتبه اللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء عيد سعيد، مساعد مدير الأمن واللواء عامر محمود عامر، مدير المباحث الجنائية.

وفي اللقاء تم استعراض تداعيات الفترة القادمة لمواجهة فيروس كورونا والخطة القادمة لتنفيذ قرارات الحظر والإجراءات الوقائية والاحترازية بعد إجازة عيد الفطر المبارك، ووضع خطة بالتنسيق مع مديرية الأمن لتنفيذ قرارات إزالة المنازل ذات الخطورة الداهمة وقرارات إيقاف اصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء للمساكن الخاصة والتي بدأت في 24 مايو 2020 وتستمر مدة 6 شهور .

كما ناقش محافظ السويس، خطة إزالة العشوائيات ومنع أي تعديات علي أملاك الدولة بالتنسيق بين مديرية الأمن و رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية المعنية لعودة الانضباط والنظام بالشارع والحفاظ علي أملاك الدولة وحق الشعب.

وأعطي اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، توجيهاته بإيقاف أصدار أي تراخيص خاصة بإقامة أعمال بناء وإيقاف أي أعمال بناء  للمباني الجاري تنفيذها ولها تراخيص بناء لحين مراجعة الاشتراطات البنائية والحماية المدنية ووجود جراجات للسيارات بهذة المباني، مع استمرار أعمال البناء والتراخيص للمشروعات التنموية الخاصة بالدولة والمشروعات القومية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ السويس بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الأحياء لمناقشة تنفيذ قرارات إيقاف اصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أوتعليتها أوتدعيمها للمساكن الخاصة وذلك في الفترة من 24 مايو 2020 ولمدة 6 شهور.

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