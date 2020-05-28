محافظ الدقهلية: استمرار انتظام توريد القمح للصوامع بإجمالى 184 ألف طن

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه أنه تم حتى مساء اليوم الخميس توريد مايزيد عن 184 ألف طن من محصول القمح المحلي للشون والصوامع بنطاق المحافظة وذلك منذ بدء موسم التوريد منتصف ابريل الجارى.

وأشار مختار إلى أن المحافظة لديها 29 موقع شون وصوامع لاستقبال الاقماح تستوعب الكميات المزروعة،واوضح مختار أن هناك لجان للمتابعة الميدانية من الوحدات المحلية تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد والتجاوب الفورى مع اية مشكلات طارئة فورا للتيسير على الموردين.

وأكد محافظ الدقهلية على تضافر الجهود من اجل موسم توريد ناجح،والتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق الاجراءات الاحترازية فيما يتعلق باعمال التطهير والتعقيم وارتداء العاملين ولجان الفرز لوسائل الوقاية والحماية كالكمامات والقفازات والالتزام بالتباعد وعدم التزاحم حرصا على سلامه الجميع.

ومن جانبه أكد المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين إنه يتم استلام محصول القمح يوميا من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الاقماح ومطابقتها للمواصفات مع توفير كافة سبل الراحة في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون.