محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

كتب سيد الخلفاوى

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وبحضور خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول للعام الدراسى 2019/2020 بنسبة نجاح 99.71%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين 149152، كما بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية وعددهم 600 طالب وطالب ( بينهما 425 بنات و 175 بنين )



وتقدم خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بخالص التهائي لجميع الطلبة والطالبات بالنجاح والتوفيق .



للاستعلام عن النتيجة على الرابط التالى:

http://gizaedu.gov.eg/asp/3NDFTerm/z0srch.asp



وفى سياق أخر كان أكد خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لتعقيم وتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة وفقا لتعليمات وزارة الصحة على مستوى محافظة الجيزة، كما تم تجهيز اللجان على أن تحتوى اللجنة على 14 طالبا فقط وفق تعليمات الواردة من الوزارة بما يسمح بالتباعد بين الطلاب المؤديين للاختبارات.





وأضاف وكيل تعليم الجيزة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لدخول الطلبة للجان دون تدافع وتم الاتفاق مع مجالس الأمناء بكافة الإدارات بضرورة التواجد للمشاركة فى تنظيم ومتابعة دخول الطلبة لأداء الاختبارات .





