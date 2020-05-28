اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 03:07 م
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محافظ الإسكندرية عن إصابة مستشاره بكورونا: مش مخالط وكنت إجازة

الخميس، 28 مايو 2020 02:37 م
محافظ الإسكندرية عن إصابة مستشاره بكورونا: مش مخالط وكنت إجازة محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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 أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ،على أنه بصحة جيدة، وأنه كان غير مخالط لرئيس وحدة الإزلات بالمحافظة، الذى أعلن إصابتة بفيروس كورونا اليوم ،قائلا :"أنا بصحة جيدة ومش مخالط".

وأكد اللواء محمد الشريف ،محافظ الاسكندرية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنi منذ بداية عيد الفطر المبارك وهو فى الصعيد لقضاء العيد مع الآسرة، وأنه غير مخالط للمستشار المصاب ، نافيا ما تردد من شائعات حول عزل المحافظ فى منزله، بعد إعلان إصابة رئيس وحدة الإزالات، لافتا إلى أنه سوف يتسلم عملة فى ديوان عام المحافظة يوم السبت.

وكانت محافظة الإسكندرية ، قد أعلنت إصابة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء بفيروس كورونا.

 

وقالت المحافظه فى بيان رسمى اليوم ، إنه فى إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية من متابعة دورية للمسئولين التنفيذيين والموظفين ، والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية بديوان محافظة الإسكندرية ، تبين بالمتابعة والفحص إيجابية نتيجة التحليل الخاص باللواء محمد سحلول مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء.

 

ونوهت محافظة الإسكندرية بأنه تم حصر كافة المخالطين للحالة وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لهم فى هذا الشأن لاسيما أن الإصابة حدثت خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك .

 

 


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